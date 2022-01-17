Автора "какашки" на Марсовом поле задержали

Вадим Карасев

В Санкт-Петербурге задержали художника Ивана Волкова, который до этого изготовил на Марсовом поле из снега гигантские фекалии. Мужчина ехал в поезде Санкт-Петербург — Москва, но его сняли и доставили в полицию.

13 января россиянин на Марсовом поле слепил из снега пятиметровую скульптуру в форме фекалий и выкрасил ее в коричневый цвет. Фотографии этого арт-объекта он опубликовал в своем аккаунте в Instagram. Год назад аналогичную скульптуру художник создал в Подмосковье. Однако сейчас его обвинили в надругательстве над телами умерших и местами их захоронения и возбудили уголовное дело.

Волкова доставили в 78-й отдел полиции в Центральном районе северной столицы. В материалах дела написано, что арт-объект разместили "умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений". По мнению обвинения, мужчина пренебрег общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, и своими умышленными действиями осквернил место захоронения умерших.

Ранее Ruposters писал, что наполовину испорченную картину Бэнкси продали за рекордные для художника $25 млн.