Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Автора "какашки" на Марсовом поле задержали

Автора "какашки" на Марсовом поле задержали

В Санкт-Петербурге задержали художника Ивана Волкова, который до этого изготовил на Марсовом поле из снега гигантские фекалии. Мужчина ехал в поезде Санкт-Петербург — Москва, но его сняли и доставили в полицию.

13 января россиянин на Марсовом поле слепил из снега пятиметровую скульптуру в форме фекалий и выкрасил ее в коричневый цвет. Фотографии этого арт-объекта он опубликовал в своем аккаунте в Instagram. Год назад аналогичную скульптуру художник создал в Подмосковье. Однако сейчас его обвинили в надругательстве над телами умерших и местами их захоронения и возбудили уголовное дело.

Волкова доставили в 78-й отдел полиции в Центральном районе северной столицы. В материалах дела написано, что арт-объект разместили "умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений". По мнению обвинения, мужчина пренебрег общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, и своими умышленными действиями осквернил место захоронения умерших.

Ранее Ruposters писал, что наполовину испорченную картину Бэнкси продали за рекордные для художника $25 млн.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Аналитик Morgan Stanley рассказал, каким будет автопром в метавселенной будущего
Аналитик Morgan Stanley рассказал, каким будет автопром в
17 забавных фотографий девушек, которые показали, как за секунды можно превратиться из красотки в Гринча
17 забавных фотографий девушек, которые показали, как за секунды
Binance провела сжигание токенов BNB почти на $800 млн
Binance провела сжигание токенов BNB почти на $800 млн
Власти Испании ужесточили требования к рекламе криптовалют
Власти Испании ужесточили требования к рекламе криптовалют
Автора "какашки" на Марсовом поле задержали
Автора "какашки" на Марсовом поле задержали
В ВГСПУ начала работу зимняя онлайн-школа русского языка как иностранного «Говорим по-русски»
В ВГСПУ начала работу зимняя онлайн-школа русского языка как
Программу по судомоделизму для детей запускают в Архангельске по нацпроекту «Образование»
Программу по судомоделизму для детей запускают в Архангельске по
Александра Цекало показала молодая жена в домашней обстановке
Александра Цекало показала молодая жена в домашней обстановке
Яна Рудковская похвасталась пластикой у «самого лучшего в мире хирурга»
Яна Рудковская похвасталась пластикой у «самого лучшего в мире
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 17 января 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 17 января 2022 года
LinkedIn: число связанных с криптовалютами вакансий в США выросло на 395%
LinkedIn: число связанных с криптовалютами вакансий в США выросло на
Рианна и дочь Мадонны Лурдес Леон снялись в новой кампании бельевого бренда Savage x Fenty
Рианна и дочь Мадонны Лурдес Леон снялись в новой кампании бельевого

Топ на сегодня

Итоги недели: Tesla начала продавать мерч за DOGE, а в РФ предложили идентифицировать владельцев криптовалют
Итоги недели: Tesla начала продавать мерч за DOGE, а в РФ предложили
Разработчики God of War: «потрясающе», что игра теперь поддерживает геймпад Xbox
Разработчики God of War: «потрясающе», что игра теперь поддерживает
Принц Гарри планирует судиться с правительством Великобритании, чтобы вернуть охрану для себя и Меган Маркл
Принц Гарри планирует судиться с правительством Великобритании, чтобы
Дочка Леры Кудрявцевой захотела быть самостоятельной и устроила истерику (видео)
Дочка Леры Кудрявцевой захотела быть самостоятельной и устроила
Максим Виторган растрогал милым фото с 5-летним сыном
Максим Виторган растрогал милым фото с 5-летним сыном

Еще по теме

Петербургских гей-активистов задержали за несогласованную акцию
Двоих сотрудников штаба Навального в Петербурге оштрафовали на 20 тысяч рублей
Прокуратура Петербурга предупредила сторонников Навального
Перед оппозиционным митингом Марсово поле закрыли на «благоустройство»