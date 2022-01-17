Банковский регулятор США допустил рост доверия к стейблкоинам при должном надзоре

Банковское регулирование способно повысить доверие к стейблкоинам, заявил исполняющий обязанности главы OCC в составе Минфина США Майкл Хсу.

Чиновник обратил внимание на гипотетическую ситуацию «банковской паники» среди держателей «стабильных монет».

«Уязвимости […] накапливаются с течением времени и в основном игнорируются, пока небольшая группа участников не начнет нервничать и, не привлекая внимания, отступать», — пояснил он.

Триггером может стать торможение притока или отток средств из этого сегмента рынка, что способно внушить страх и неуверенность инвесторам.

«[В подобных ситуациях при наличии банковского регулирования] резервы находились бы под контролем и проверялись надзорными органами. Возможно, был бы предусмотрен и доступ эмитентов к «дисконтному окну» ФРС для удовлетворения краткосрочных потребностей в ликвидности, если это оправдано», — допустил Хсу.

Регулирование на уровне банков стало бы «беспроигрышным вариантом» для держателей «кислорода криптоэкосистемы» — конвертация в фиат не вызовет проблем, а снятие регуляторной неопределенности приведет к инновациям.

По мнению главы OCC, от этого выиграет и финансовая система в целом с учетом растущей взаимосвязи цифровых активов и традиционных учреждений.

Хсу выразил сожаление, что в настоящий момент регуляторы пока не способны знать наверняка, «как работает криптостартап в целом, насколько он рискует и является ли его деятельность безопасной и надежной».

Глава ведомства посетовал, что лежащая в основе криптовалют технология и связанные с определенными токенами вопросы управления представляют вызовы, требующие тщательного анализа и рассмотрения. Он призвал стартапы к сотрудничеству для минимизации рисков потери доверия к цифровым активам.

Напомним, в мае стартовал «межведомственный спринт» с участием ФРС, FDIC и OCC, который продолжится в 2022 году. Результатом этих усилий станет определение зон ответственности каждого регулятора и выстраивание механизма сотрудничества.

ОСС пообещало в 2022 году представить дополнительные рекомендации касательно интеграции криптовалют в продуктовые линейки банков.

Ранее Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США опубликовала отчет, в котором перечислила связанные со стейблкоинами риски и порекомендовала приравнять эмитентов активов к банкам.

В январе 2022 года группа застрахованных FDIC финансовых учреждений USDF Consortium анонсировала планы по созданию сети банков для продвижения эмитируемого ее участниками стейблкоина USDF.



