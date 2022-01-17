Binance провела сжигание токенов BNB почти на $800 млн

Криптовалютная биржа Binance осуществила восемнадцатое ежеквартальное сжигание токенов Binance Coin (BNB) с использованием механизма Auto-Burn.

Из обращения выведено 1 684 387,11 BNB (~$795 млн на момент написания). Из них 6296,305493 BNB сожжены в рамках программы Pioneer Burn.

В январе 2021 года Binance сожгла 3 619 888 BNB, что в фиатном эквиваленте составило $165,8 млн. Предыдущий рекорд установлен в октябре 2020 года — биржа вывела из обращения 2 253 888 BNB.

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В декабре в Binance Smart Chain на блоке 13 082 000 состоялся хардфорк Bruno, в рамках которого активировали механизм сжигания фиксированной доли газа в каждом блоке.

Напомним, в конце 2021 года Binance отказалась от концепции ежеквартального уничтожения BNB в пользу механизма их автоматического вывода из обращения Auto-Burn.



