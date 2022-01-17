Битва обложек: Elle против Vogue

Вадим Карасев

Российский Elle выпустил журнал с ироничной обложкой, которая выглядит как рабочий макет. Позирует на снимке Лорен Хаттон, а внутри обещают не глянцевых героев, а самых обычных людей, которые поделятся своим мнением о шопинге и трендах.

В британском Vogue к новому номеру подошли со всей серьезностью — главный редактор Эдвард Эннинфул поместил на нее свою любимую модель Адут Акеч. Какой журнал тут же привлек бы ваше внимание в киоске с прессой? Голосуем.

Битва обложек: Elle против Vogue

Купил(а) был ElleКупил(а) VogueМне нравятся обе обложкиОбе обложки неудачныеНадя Бесчетникова