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Битва обложек: Elle против Vogue

Битва обложек: Elle против Vogue

Российский Elle выпустил журнал с ироничной обложкой, которая выглядит как рабочий макет. Позирует на снимке Лорен Хаттон, а внутри обещают не глянцевых героев, а самых обычных людей, которые поделятся своим мнением о шопинге и трендах.

В британском Vogue к новому номеру подошли со всей серьезностью — главный редактор Эдвард Эннинфул поместил на нее свою любимую модель Адут Акеч. Какой журнал тут же привлек бы ваше внимание в киоске с прессой? Голосуем.

Битва обложек: Elle против Vogue


Купил(а) был ElleКупил(а) VogueМне нравятся обе обложкиОбе обложки неудачные
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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Битва обложек: Elle против Vogue
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