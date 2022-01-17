Бывшая жена Эмина Агаларова появилась в свадебном платье

Бывшую супругу певца Эмина Агаларова заподозрили в тайной свадьбе. 34-летняя Алена Гаврилова примерила романтичный наряд. Модель снялась в белом платье с прозрачным подолом. Обладательницей титула «Мисс Мордовия – 2004» отдыхает на Мальдивах. Алена выглядела как невеста. Поклонники титулованной красавицы засыпали ее комплиментами. Некоторые также решили, что они с Эмином Агаларовым сыграли тайную свадьбу. «Красивая и добрая. Очень подходите друг другу. Эмин тоже красивый и добрый. Будьте счастливы и здоровы», «Похоже на свадьбу. Шик!», «Ой, Алёна, какая красивая! Белый цвет так идет вам», «Очень нежная! Как белый лебедь», «Счастливая невеста!», «Хотелось бы всегда вас с Эмином вместе видеть. Вы красивая пара», «Это платье невесты? Тайная свадьба?» — высказались пользователи.Бывшая жена Эмина Агаларова Бывший муж Гавриловой тоже отдыхает на Мальдивах. Сегодня он показал, как резвится с дочерью Афиной в океане. Певец с обнаженным торсом подбрасывал девочку над водой и ловил. Незадолго до Нового года Эмин выпустил клип на песню «31.12». В ролике артист воссоединился с Аленой. Они показали нежные чувства друг к другу. Поклонники музыканта надеются, что бывшие супруги снова вместе и в реальной жизни. Недавно дочери экс-супругов исполнилось три года. Агаларов трогательно поздравил девочку, а также с нежностью обратился к Гавриловой. Звездная пара распалась в мае 2020 года. Развод стал потрясением для Алены, так как певец сообщил о нем в день рождения ее матери. Сейчас они наладили отношения и даже вместе появляются на светских мероприятиях.