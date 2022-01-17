Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бывшая жена Эмина Агаларова появилась в свадебном платье

Бывшая жена Эмина Агаларова появилась в свадебном платье
Бывшую супругу певца Эмина Агаларова заподозрили в тайной свадьбе. 34-летняя Алена Гаврилова примерила романтичный наряд. Модель снялась в белом платье с прозрачным подолом. Обладательницей титула «Мисс Мордовия – 2004» отдыхает на Мальдивах. Алена выглядела как невеста. Поклонники титулованной красавицы засыпали ее комплиментами. Некоторые также решили, что они с Эмином Агаларовым сыграли тайную свадьбу.  «Красивая и добрая. Очень подходите друг другу. Эмин тоже красивый и добрый. Будьте счастливы и здоровы», «Похоже на свадьбу. Шик!», «Ой, Алёна, какая красивая! Белый цвет так идет вам», «Очень нежная! Как белый лебедь», «Счастливая невеста!», «Хотелось бы всегда вас с Эмином вместе видеть. Вы красивая пара», «Это платье невесты? Тайная свадьба?» — высказались пользователи.
Бывшая жена Эмина Агаларова Бывший муж Гавриловой тоже отдыхает на Мальдивах. Сегодня он показал, как резвится с дочерью Афиной в океане. Певец с обнаженным торсом подбрасывал девочку над водой и ловил. Незадолго до Нового года Эмин выпустил клип на песню «31.12». В ролике артист воссоединился с Аленой. Они показали нежные чувства друг к другу. Поклонники музыканта надеются, что бывшие супруги снова вместе и в реальной жизни. Недавно дочери экс-супругов исполнилось три года. Агаларов трогательно поздравил девочку, а также с нежностью обратился к Гавриловой. Звездная пара распалась в мае 2020 года. Развод стал потрясением для Алены, так как певец сообщил о нем в день рождения ее матери. Сейчас они наладили отношения и даже вместе появляются на светских мероприятиях.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Бывшая жена Эмина Агаларова появилась в свадебном платье
Бывшая жена Эмина Агаларова появилась в свадебном платье
Вера Брежнева в купальнике поделилась редким фото с отдыха
Вера Брежнева в купальнике поделилась редким фото с отдыха
Центр цифрового образования детей «IT-куб» создают в Волгоградской области
Центр цифрового образования детей «IT-куб» создают в Волгоградской
Рубцовский педагогический колледж получил грант на проект «Учителя, прошедшие войну»
Рубцовский педагогический колледж получил грант на проект «Учителя,
Аналитик Morgan Stanley рассказал, каким будет автопром в метавселенной будущего
Аналитик Morgan Stanley рассказал, каким будет автопром в
17 забавных фотографий девушек, которые показали, как за секунды можно превратиться из красотки в Гринча
17 забавных фотографий девушек, которые показали, как за секунды
Binance провела сжигание токенов BNB почти на $800 млн
Binance провела сжигание токенов BNB почти на $800 млн
Власти Испании ужесточили требования к рекламе криптовалют
Власти Испании ужесточили требования к рекламе криптовалют
Автора "какашки" на Марсовом поле задержали
Автора "какашки" на Марсовом поле задержали
В ВГСПУ начала работу зимняя онлайн-школа русского языка как иностранного «Говорим по-русски»
В ВГСПУ начала работу зимняя онлайн-школа русского языка как
Программу по судомоделизму для детей запускают в Архангельске по нацпроекту «Образование»
Программу по судомоделизму для детей запускают в Архангельске по
Александра Цекало показала молодая жена в домашней обстановке
Александра Цекало показала молодая жена в домашней обстановке

Топ на сегодня

Разработчики God of War: «потрясающе», что игра теперь поддерживает геймпад Xbox
Разработчики God of War: «потрясающе», что игра теперь поддерживает
Принц Гарри планирует судиться с правительством Великобритании, чтобы вернуть охрану для себя и Меган Маркл
Принц Гарри планирует судиться с правительством Великобритании, чтобы
Дочка Леры Кудрявцевой захотела быть самостоятельной и устроила истерику (видео)
Дочка Леры Кудрявцевой захотела быть самостоятельной и устроила
Максим Виторган растрогал милым фото с 5-летним сыном
Максим Виторган растрогал милым фото с 5-летним сыном
Кайл Маклахлен, Джефф Голдблюм и российский музыкант Олег Седанцов: как прошел мужской показ Prada в Милане
Кайл Маклахлен, Джефф Голдблюм и российский музыкант Олег Седанцов:

Еще по теме

Алена Гаврилова впервые высказалась о расставании с Эмином Агаларовым и о том, с кем осталась их дочь
Эмин Агаларов женился во второй раз: первые фото со свадьбы, платье невесты и звездные гости
СМИ: Эмин Агаларов и его жена Алена Гаврилова станут родителями
Эмин Агаларов и Алена Гаврилова стали родителями