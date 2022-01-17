Центр цифрового образования детей «IT-куб» создают в Волгоградской области

Центр «IT-куб» Минпросвещения России формируют на площадке Волгоградского социально-педагогического колледжа по региональному проекту «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». Осваивать востребованные навыки цифровизации на новой площадке ежегодно будут 400 школьников от 8 до 17 лет. Об этом сообщает Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Используя высокотехнологичное современное оборудование, школьники узнают о технологиях искусственного интеллекта, изучат языки программирования, а также примут участие в проектных олимпиадах и хакатонах. Также в «IT-кубе» они научатся писать приложения для мобильных устройств, создавать виртуальную реальность. Основные программы, такие как «Базовые навыки программирования», «Нейронные сети», «Большие данные и кибергигиена», «Системное администрирование», «Разработка VR/AR-приложений», «Программирование на Python», рассчитаны на несколько лет. По итогам обучения школьники получат сертификаты.