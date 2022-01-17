Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Центр цифрового образования детей «IT-куб» создают в Волгоградской области

Центр цифрового образования детей «IT-куб» создают в Волгоградской области

Центр цифрового образования детей «IT-куб» создают в Волгоградской области

Центр «IT-куб» Минпросвещения России формируют на площадке Волгоградского социально-педагогического колледжа по региональному проекту «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». Осваивать востребованные навыки цифровизации  на новой площадке ежегодно будут 400 школьников от 8 до 17 лет. Об этом сообщает Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Используя высокотехнологичное современное оборудование, школьники узнают о технологиях искусственного интеллекта, изучат языки программирования, а также примут участие в проектных олимпиадах и хакатонах. Также в «IT-кубе» они научатся писать приложения для мобильных устройств, создавать виртуальную реальность. Основные программы, такие как «Базовые навыки программирования», «Нейронные сети», «Большие данные и кибергигиена», «Системное администрирование», «Разработка VR/AR-приложений», «Программирование на Python», рассчитаны на несколько лет. По итогам обучения школьники получат сертификаты.

# Общество

По материалам: edu.ru

Последние новости

Бывшая жена Эмина Агаларова появилась в свадебном платье
Бывшая жена Эмина Агаларова появилась в свадебном платье
Вера Брежнева в купальнике поделилась редким фото с отдыха
Вера Брежнева в купальнике поделилась редким фото с отдыха
Центр цифрового образования детей «IT-куб» создают в Волгоградской области
Центр цифрового образования детей «IT-куб» создают в Волгоградской
Рубцовский педагогический колледж получил грант на проект «Учителя, прошедшие войну»
Рубцовский педагогический колледж получил грант на проект «Учителя,
Аналитик Morgan Stanley рассказал, каким будет автопром в метавселенной будущего
Аналитик Morgan Stanley рассказал, каким будет автопром в
17 забавных фотографий девушек, которые показали, как за секунды можно превратиться из красотки в Гринча
17 забавных фотографий девушек, которые показали, как за секунды
Binance провела сжигание токенов BNB почти на $800 млн
Binance провела сжигание токенов BNB почти на $800 млн
Власти Испании ужесточили требования к рекламе криптовалют
Власти Испании ужесточили требования к рекламе криптовалют
Автора "какашки" на Марсовом поле задержали
Автора "какашки" на Марсовом поле задержали
В ВГСПУ начала работу зимняя онлайн-школа русского языка как иностранного «Говорим по-русски»
В ВГСПУ начала работу зимняя онлайн-школа русского языка как
Программу по судомоделизму для детей запускают в Архангельске по нацпроекту «Образование»
Программу по судомоделизму для детей запускают в Архангельске по
Александра Цекало показала молодая жена в домашней обстановке
Александра Цекало показала молодая жена в домашней обстановке

Топ на сегодня

Разработчики God of War: «потрясающе», что игра теперь поддерживает геймпад Xbox
Разработчики God of War: «потрясающе», что игра теперь поддерживает
Принц Гарри планирует судиться с правительством Великобритании, чтобы вернуть охрану для себя и Меган Маркл
Принц Гарри планирует судиться с правительством Великобритании, чтобы
Дочка Леры Кудрявцевой захотела быть самостоятельной и устроила истерику (видео)
Дочка Леры Кудрявцевой захотела быть самостоятельной и устроила
Максим Виторган растрогал милым фото с 5-летним сыном
Максим Виторган растрогал милым фото с 5-летним сыном
Кайл Маклахлен, Джефф Голдблюм и российский музыкант Олег Седанцов: как прошел мужской показ Prada в Милане
Кайл Маклахлен, Джефф Голдблюм и российский музыкант Олег Седанцов:

Еще по теме

В Брянске откроют первый в городе центр «IT-куб»
В Ингушетии в 2023 году откроют первый центр «IT-куб»
Стартовал летний лагерь «Каникулы в IT-Cube. Пенза»
Во Владимирской области открылся центр цифрового образования детей «IT-куб»