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Что делают на Старый Новый год для привлечения удачи и денег

Что делают на Старый Новый год для привлечения удачи и денег

Старый Новый год всегда связан с ощущением чего-то волшебного, таинственного. В это время можно не только узнать о своем будущем, но даже изменить что-то в нем. Чтобы мечты стали реальностью, можно воспользоваться заговорами для удачи и богатства.
Волшебница новогодняя ночь уже в прошлом, тем не менее чудеса все еще возможны, потому что впереди Старый Новый год. И это именно то время, когда смело можно надеяться на то, что желаемое обязательно осуществится. Это еще один шанс добиться благосклонности капризной Фортуны.
Для привлечения в свою жизнь удачи и богатства наши предки издавна на Старый Новый год использовали специальные заговоры и обряды. Есть люди, которые искренне верили и верят, что таким образом смогут стать успешными и богатыми. А вера, как известно, значит немало. Возможно, она и помогает чуду свершиться.

У древних славян было много заговоров и обрядов, которые они использовали именно на Старый Новый год, привлекая богатство и удачу. Немало таких обрядов дошло и до наших дней. Один из них считается наиболее эффективным. Он помогает человеку отдать все долги и избавляет от таких напастей, как бедность и безденежье.
Для проведения такого ритуала следует заблаговременно приобрести зеленую свечу и алый платок из атласа. Кроме того, для ощутимого результата необходимо праздник встречать в чистоте. В доме должно быть убрано, вещи чтобы лежали на своих местах, а все ненужное, сломанное, надбитое необходимо выбросить. Таким образом будет освобождено место для денежного потока.

В ночь на 14 января берут приготовленную свечу и с ней обходят все комнаты, освещая в них каждый угол. При этом произносят слова заговора:
«Пламя огня, убери из моего дома зависть чужую и нищету. Уничтожь любую обиду, злобу, недостойные пожелания. Пусть безденежье забудет дорогу к моему дому и моей семье. Пусть мой дом всегда сияет от света и пусть на этот свет приходят деньги. Я (назвать свое имя) всегда с радостью готов(а) к принятию всех богатств, которые ко мне стремятся. Слово мое крепко, а мысли чисты. Что сказано, то и сбудется».

Ритуал следует провести трижды. Далее свеча заворачивается в подготовленный алый платок и убирается подальше в шкаф. Этот атрибут должен там храниться целый год, пока не наступит следующий Старый Новый год.
До наших дней дошли также три заговора, которые считаются самыми эффективными для того, чтобы человеку улыбнулось везение.

Заговор первый


На Старый Новый год, когда часы покажут полночь, у входной двери произносят следующее:
«Вселенная, помоги удаче отыскать дорогу в мой дом. Она все блуждает в поисках меня, но не находит. Освети звездами ей путь, который в 2022 году привел бы удачу к моему порогу».

Заговор второй


Сидя за праздничным столом, его читают над пламенем свечи:
«Как ясно горит пламя, так же пусть в моей жизни появятся удача и благополучие».

Далее свечу задувают, и если сделать так удалось с первой же попытки, это будет означать, что желание обязательно исполнится.

Заговор третий


В данном случае не обойтись без еловых иголок (заговор читают на них). Если заговоренные иголки хранить в красном атласном мешочке и держать всегда при себе, они станут своего рода талисманом удачи. Произносят над еловыми иголками следующее:
«Иголки – украшение для елки, а меня пусть украсит удача. Пусть она весь 2022 год меня не покидает, тогда горю рядом со мной места не будет».

Кто верит, что на Старый Новый год все желания обязательно сбудутся, тот обречен на удачу. Важно также не просто прочитать предложенные заговоры, но и представить себя в той ситуации, когда все желаемое стало реальностью. Говорят, результаты бывают ошеломляющими.
# Общество

По материалам: RSUTE

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