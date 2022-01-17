"Дальше я одна": муж Гоар Аветисян бросил ее после очередной пластической операции
28-летняя Гоар Аветисян сделала откровенное признание. Звездная визажистка раскрыла, что муж бросил ее после операции по коррекции фигуры, сообщает Lenta.ru.
О случившемся разрыве с супругом популярная блогерша откровенно рассказала на своей странице в инстаграме.
По словам звездной визажистки Гоар Аветисян, декабрь был для нее "самым судьбоносным месяцем".
Блогерша отметила, что является довольно открытым человеком, круглосуточно демонстрирующим свою жизнь в сторис.
"В самый трудный период для меня - я была морально и физически одна…. Это было моей последней точкой…. До этого их было много…. Для меня, как для человека, для которого семья превыше всего - это огромная потеря и разбитые надежды и крылья…. я безумно благодарна Сергею за главный смысл моей жизни - за Гаспарчика. это неразрывная связь до конца жизни…. Но дальше я одна, мне не привыкать", - заключила звезда.
Напомним, недавно Гоар Аветисян решилась на новую операцию, в ходе которой ей удалили лишнюю кожу - для блогерши это была далеко не первая пластика ради фигуры мечты, писал "СтарХит".
После процедуры у Гоар начались серьезные осложнения - один из швов стал кровоточить, так что знаменитости потребовалась еще одна операция.
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