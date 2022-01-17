"Дальше я одна": муж Гоар Аветисян бросил ее после очередной пластической операции

Вадим Карасев

28-летняя Гоар Аветисян сделала откровенное признание. Звездная визажистка раскрыла, что муж бросил ее после операции по коррекции фигуры, сообщает Lenta.ru.

О случившемся разрыве с супругом популярная блогерша откровенно рассказала на своей странице в инстаграме.



Я так больше не смогла…. я до последнего верила, что наш союз будет до самой старости и как круто, когда люди полные противоположности друг друга…. Но, как показала жизнь - без поддержки, любви, заботы и ласки угаснет даже самое яркое солнышко

По словам звездной визажистки Гоар Аветисян, декабрь был для нее "самым судьбоносным месяцем".

Так как с 1 числа у меня начались осложнения после операции и некоторые горе-врачи писали , звонили и говорили мне , что уже есть заражение крови и сепсис , а это в 99% летальный исход … Что происходило со мной ? Я в целом подводила итоги и сама себе сказала , что моя жизнь была классной , но так быстро ?…Я же не увидела , как Гаспар пойдёт в первый класс , как влюбится и женится ? и это предавало мне сил не опускать руки …

Блогерша отметила, что является довольно открытым человеком, круглосуточно демонстрирующим свою жизнь в сторис.

"В самый трудный период для меня - я была морально и физически одна…. Это было моей последней точкой…. До этого их было много…. Для меня, как для человека, для которого семья превыше всего - это огромная потеря и разбитые надежды и крылья…. я безумно благодарна Сергею за главный смысл моей жизни - за Гаспарчика. это неразрывная связь до конца жизни…. Но дальше я одна, мне не привыкать", - заключила звезда.

Напомним, недавно Гоар Аветисян решилась на новую операцию, в ходе которой ей удалили лишнюю кожу - для блогерши это была далеко не первая пластика ради фигуры мечты, писал "СтарХит".

После процедуры у Гоар начались серьезные осложнения - один из швов стал кровоточить, так что знаменитости потребовалась еще одна операция.

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