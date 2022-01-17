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Депутат рассказала, какие дети тяжелее болеют коронавирусом

Депутат рассказала, какие дети тяжелее болеют коронавирусом

00:40  Автор: Вероника Флора



В России запускают в гражданский оборот вакцину для подростков «Спутник М». Несмотря на распространённое мнение о легком течении COVID-19 у детей, родителям нужно помнить, что несовершеннолетние могут переносить заболевание и очень тяжело. Об этом «Парламентской газете» рассказала член Комитета Госдумы по обороне заслуженный врач России Татьяна Кусайко.

Новая волна СОVID-19 ударила по детям ещё сильнее, отметила Татьяна Кусайко. Они стали чаще болеть и, как и взрослые, тоже попадают в реанимации.

«Ещё в конце прошлого года Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что число детей, заболевающих коронавирусом, выросло кратно, — напомнила депутат. — По его словам, болезнь переносят 13 процентов российских школьников, некоторые из них — в тяжёлой форме».

В первую очередь в группе риска   — дети с серьёзными патологиями. Например, пороками развития, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, органов дыхания, врожденными иммунодефицитными состояниями, онкологией, проблемами с обменом веществ. В этих случаях, помимо большего риска тяжелого течения COVID-19, может происходить декомпенсация основного заболевания, предупредила врач.

Одно из частых осложнений коронавируса у несовершеннолетних — пневмония, в том числе с развитием дыхательной недостаточности. У детей от семи лет она возникает чаще. Тяжелее других коронавирус переносят малыши до года и подростки. Кроме того, перенесённый ковид имеет и отдалённые последствия. Среди них - проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой и дыхательной системами.

«Как педиатр по профессии, я выступаю за профилактику заболевания, а не за лечение последствий. Мы не должны допустить, чтобы дети тяжело болели», — сказала специалист.

Вакцинация подростков от коронавируса будет проходить также, как и любая другая. На момент введения препарата у ребенка не должно быть клинических проявлений заболеваний, уточнила Кусайко.

Депутаты рассказали, как подростков будут прививать от коронавируса


После вакцинации антитела вырабатываются не сразу, этот процесс может занять до месяца. Поэтому и после прививки необходимо соблюдать осторожность, избегать мест скопления людей и носить маску. В течение нескольких дней после процедуры лучше исключить физические нагрузки, отменить тренировки — организм должен тратить силы на синтез белка, который нужен для выработки антител к коронавирусу. По этой же причине стоит избегать таких стрессов для организма, как переохлаждение или перегрев.   

Депутат также подчеркнула, что принуждать к вакцинации никого не будут. Прививки детям до 15 лет будут делать только с разрешения родителей или законных представителей, а старше 15 — с согласия самого ребенка.



#коронавирус #дети


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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