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Дизайнер сравнил 24 высочайших монумента и скульптуры в мире

Дизайнер сравнил 24 высочайших монумента и скульптуры в мире
Дизайнер и архитектор Амир Кедир сравнил 24 высочайших монумента и скульптуры в мире, дабы показал, насколько впечатляют их размеры. В итоге у него получился весьма интересный и показательный проект

Статуя Давида от Микеланджело Буонарроти. Её высота — 5,1 метра вместе с пьедесталом. Человек ростом 176 сантиметров едва ли дотянется до верха постамента, на котором стоит Давид.

Далее идут памятник Мартину Лютеру Кингу из США (9,1 метра) и Большой сфинкс из Египта высотой 20 метров

Куда выше оказались китайский Большой Будда и индийский Шива — оба высотой 34 метра

Далее следуют cтатуя Шивы в городе Мурудешвара (37,5 метра), Статуя Христа-Искупителя в Бразилии (38 метров) и статуя Будды в городе Кота-Бару (39 метров)

Кристо-де-ла-Конкордия в Боливии (40 метров), турецкая Маска Ататюрка (42 метра) и Будда Амитабхи во Вьетнаме (42 метра)

Статуи Конфуция (72 метра), Гуаньинь в Гонконге (75 метров), Кшитигарбхи (76 метров) и Гуаньинь на горе Сицяо — все расположены в Китае

«Родина-мать зовёт!» в Волгограде (85 метров), Большой Будда в Таиланде (92 метра) и статуя Свободы в США (93 метра)

Дайбуцу Усику в Японии (100 метров), Родина-Мать в Киеве (102 метра) и Гуаньинь на острове Хайнань, Китай (104 метра)

Тройка победителей! Лечжун-Сасачжа в Мьянме может похвастаться высотой 115 метров. Чжунъюаньская статуя Будды в китайской провинции Хэнань насчитывает 128 метров в высоту. Но даже им не дотянуться до статуи Единства в Индии, её высота составляет целых 182 метра
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По материалам: Sivator

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Дизайнер сравнил 24 высочайших монумента и скульптуры в мире
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