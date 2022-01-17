До половины всех концессий в ЖКХ фейковые

00:20 Автор: Юлия Сапрыгина

Концессия — форма государственно-частного партнерства, при которой государственное имущество передаётся частному инвестору на определённый срок. На бумаге: частник использует сети, получает прибыль, часть которой тратит на реконструкцию таких объектов. На практике же, зачастую, частник просто собирает деньги, но никуда их не инвестирует, в результате, сети приходят в негодность. Чтобы навести порядок в этой сфере, в Госдуме создали рабочую группу для совершенствования законодательства в этой сфере.

На проблему концессий в конце 2021 года обратил внимание депутатов генеральный прокурор России Игорь Краснов. Об изменении законодательства задумались после масштабных проверок генпрокуратурой инфраструктурных объектов, в том числе и тех, которые сданы в концессии.

Только в 2020 году прокурорами было выявлено более 5,5 тысячи нарушений законодательства о концессионных соглашениях. Для их устранения было вынесено 2,7 тысячи представлений, в суды направлено свыше 650 исков.

Водоканалы и теплосети — это стратегические объекты, напомнил «Парламентской газете» депутат Госдумы, член межведомственной комиссии Денис Майданов.

«Концессионные соглашения влияют непосредственно на граждан и обеспечивают жизненные функции целых городов. В связи с чем государство, отдающее такие объекты в аренду вплоть до 49-летного срока, должно делать это сознательно и понимать, кто и как будет управлять такими активами», — сказал депутат.

В связи с этим он предложил ввести ценз людей, которые могут допускаться к концессиям. Это не должен быть просто «бизнес, который хочет поучаствовать», отметил парламентарий.

Водопровод не разрушится, электростанция не упадёт

«Было бы здорово, если бы система ЖКХ хотя бы на 50 процентов оставалась в руках государства, а именно государственных корпораций. Тогда мы были бы защищены от любого социального взрыва, который может допустить не качественный, а иногда и «не российский» концессионер», — сказал Майданов.

Объекты жизнеобеспечения создавались за счёт вложений государства и принадлежат россиянам, напомнила в конце прошлого года на первом заседании межфракционной группы её руководитель, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«При этом в России нет механизма ответственности и гарантии перед гражданами, что им будет оказана качественная услуга и что эти объекты будут сохранены, будут в качественном и надёжном состоянии и позволят в долгой перспективе обеспечивать качество жизни людей», — сказала Яровая.

В связи с этим она предложила создать инструмент страховых гарантий для граждан как для инвесторов. Таким образом, будет «обеспечивается страховая история, связанная с тем, что водопровод не разрушается, а электростанция не упадет», уточнила депутат.

Ещё один вопрос, который прорабатывает межфракционная группа, — о федеральном аудите тарифов. Сегодня цены на одни и те же услуги разняться даже в соседних регионах, отметила Ирина Яровая.

Яровая: гражданам необходимо гарантировать качественные услуги ЖКХ

Наконец, участники группы предлагают разработать единые унифицированные требования к концессионерам, инвестиционным программам и процедурам перехода на концессионные интересы.

По оценкам экспертов, до полвины всех концессий в стране сегодня фейковые. Однако точной статистики нет, потому что в России отсутствует единый реестр концессий, рассказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Создание реестра — это первая задача, которую нужно решить, — считает депутат. — Ещё несколько лет назад такое поручение давал президент, но оно пока не выполнено».

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