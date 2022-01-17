Дочка Леры Кудрявцевой захотела быть самостоятельной и устроила истерику (видео)

Ведущая Лера Кудрявцева поделилась видео с отдыха. Телеведущая организовала этой зимой себе и дочке Маше рождественские каникулы в Дубае. Звезда много гуляла со своей наследницей, наслаждаясь местными красотами.Маша Макарова В личном блоге ведущая обнародовала фото, сделанное на побережье Персидского залива во время вечерней прогулки. Кудрявцева утеплилась с дочкой в трикотажные брючные костюмы. Сама примерила черный комплект, а наследницу облачила в разноцветный наряд с полосатым принтом «райе». Машенька нежно обняла мама за шею, прижавшись к ней щечкой. «Лера, вы очень красивая, молодая, и вообще классная! Спасибо вам за Машу!», «Милашка малышка», «Машуля — позитивчик маленький. Так хочется чаще видео с ней видеть», «Какая же она у вас прелесть», — написали люди в комментариях.