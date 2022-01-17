"Есть последствия": Дмитрий Соловьев пожаловался на проблемы с речью после избиения
Олимпийского чемпиона 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Дмитрия Соловьева недавно избили в Москве. Звезда "Ледникового периода" откровенно рассказал на своей странице в инстаграме о своем состоянии, сообщает "СтарХит".
Накануне знаменитый спортсмен поздравил своих подписчиков с Днём фигурного катания, ответив также на многочисленные сообщения с вопросами по поводу своего здоровья.
"Спасибо, дорогие друзья, я потихоньку восстанавливаюсь. Выполняю все предписания врачей, в которые так же входит минимальное использование телефона. В связи с этим пока, к сожалению, не могу отвечать на Ваши сообщения и комментарии. По возможности читаю, мне очень приятно. Да, есть некоторые последствия, в том числе связанные с речью. Уверен, скоро я с ними справлюсь. Обнимаю крепко", - написал фигурист.
Напомним, фигурист заступился за свою возлюбленную Анну Сидорову, к которой пристали мужчины на выходе из караоке-бара, в результате этого на него напали трое неизвестных. Анна вызвала полицию, так как нападавшие избивали Дмитрия ногами.
Спортсмен поступил в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы, все трое нападавших были задержаны стражами правопорядка на месте. Соловьев откровенно рассказал о своем состоянии.
Известный спортсмен откровенно рассказал о последствиях своего избиения. "Сейчас я чувствую последствия, в голове туман. Нешуточная травма. Врачи вообще сказали: "Дмитрий Владимирович, вы должны лежать в реанимации". Я говорю: "Но я вроде бы более или менее нормально себя чувствую". Хотя, когда я вставал, чувствовал головокружение и давление в голове. Но я старался мало двигаться, поскольку врачи рекомендовали только лежать, спать, есть. Даже на процедуры, несмотря на мое сопротивление, возили на кресле-каталке. Мол, при таких серьезных травмах головы лучше поменьше двигаться", — отметил Соловьев.
Врачи теперь просят Соловьева не допускать нагрузок на голову, запретив совершать полеты на 2 месяца, а также активно заниматься спортом. Тем не менее Соловьев все-таки планирует выйти на лед, чтобы принять участие в новогоднем шоу "Аленький цветочек".
Соловьев выступает в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Пара является олимпийскими чемпионами 2014 года и серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. Также они чемпионы Европы 2013 года, три раза выигрывали серебро на европейских соревнованиях 2011, 2012 и 2018 годов, оба — семикратные чемпионы России.
Как писал NEWSTES, ранее фигурист Соловьев назвал Бузову "корявеньким медвежонком".