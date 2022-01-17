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"Есть последствия": Дмитрий Соловьев пожаловался на проблемы с речью после избиения

"Есть последствия": Дмитрий Соловьев пожаловался на проблемы с речью после избиения

Олимпийского чемпиона 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Дмитрия Соловьева недавно избили в Москве. Звезда "Ледникового периода" откровенно рассказал на своей странице в инстаграме о своем состоянии, сообщает "СтарХит".

Накануне знаменитый спортсмен поздравил своих подписчиков с Днём фигурного катания, ответив также на многочисленные сообщения с вопросами по поводу своего здоровья.

"Спасибо, дорогие друзья, я потихоньку восстанавливаюсь. Выполняю все предписания врачей, в которые так же входит минимальное использование телефона. В связи с этим пока, к сожалению, не могу отвечать на Ваши сообщения и комментарии. По возможности читаю, мне очень приятно. Да, есть некоторые последствия, в том числе связанные с речью. Уверен, скоро я с ними справлюсь. Обнимаю крепко", - написал фигурист.

Напомним, фигурист заступился за свою возлюбленную Анну Сидорову, к которой пристали мужчины на выходе из караоке-бара, в результате этого на него напали трое неизвестных. Анна вызвала полицию, так как нападавшие избивали Дмитрия ногами.

Не могу спокойно смотреть, когда обижают женщин. Меня так воспитали. Вообще не терплю никакого хамства по отношению к людям. Спасибо за поддержку моим поклонникам. Я в больнице вообще не заходил в соцсети. Врачи сказали: никакого телефона, никакого телевизора и книг. Даже когда звонил близким по видеосвязи, глаза отводил от экрана, поскольку от концентрации внимания начинала голова болеть. Да и сейчас стараюсь минимизировать соцсети, чтобы побыстрее восстановиться.

Спортсмен поступил в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы, все трое нападавших были задержаны стражами правопорядка на месте. Соловьев откровенно рассказал о своем состоянии.

Пока слабость не прошла. Когда привезли в больницу, я был уверен, что сейчас подтвердят сотрясение мозга и поеду домой. Не хотелось лежать в больнице. Но врачи не отпустили <...> Я спросил: "Это сотрясение?" Нет, говорят, хуже — ушиб головного мозга средней тяжести и какое-то кровоизлияние. Я сразу насторожился, поскольку кровоизлияние, как понимаешь, не очень приятный звоночек.

Известный спортсмен откровенно рассказал о последствиях своего избиения. "Сейчас я чувствую последствия, в голове туман. Нешуточная травма. Врачи вообще сказали: "Дмитрий Владимирович, вы должны лежать в реанимации". Я говорю: "Но я вроде бы более или менее нормально себя чувствую". Хотя, когда я вставал, чувствовал головокружение и давление в голове. Но я старался мало двигаться, поскольку врачи рекомендовали только лежать, спать, есть. Даже на процедуры, несмотря на мое сопротивление, возили на кресле-каталке. Мол, при таких серьезных травмах головы лучше поменьше двигаться", — отметил Соловьев.

Врачи теперь просят Соловьева не допускать нагрузок на голову, запретив совершать полеты на 2 месяца, а также активно заниматься спортом. Тем не менее Соловьев все-таки планирует выйти на лед, чтобы принять участие в новогоднем шоу "Аленький цветочек".

Соловьев выступает в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Пара является олимпийскими чемпионами 2014 года и серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. Также они чемпионы Европы 2013 года, три раза выигрывали серебро на европейских соревнованиях 2011, 2012 и 2018 годов, оба — семикратные чемпионы России.

Как писал NEWSTES, ранее фигурист Соловьев назвал Бузову "корявеньким медвежонком".

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По материалам: uposters.ru

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