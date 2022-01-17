Главные проблемы Xbox, которые игроки хотят, чтобы были исправлены
Сегодня, 18:15
Как известно, игровое подразделение Xbox активно прислушивается к мнению игроков. Главный редактор портала windowscentral Джез Корден решил собрать мнения игроков по основным проблемам, которые их не устраивают в приставке Xbox. Он провел опрос, в котором приняло участие порядка 1000 человек. Они назвали главные проблемы, которые их волнуют на Xbox.
Полностью ознакомиться с материалом можно на сайте windowscentral, мы приведем тезисно, что больше всего волнует игроков:
Проблемы с работой DVR (17%). Ранее Microsoft уже говорила, что исправление проблем с DVR — это приоритет для Xbox на 2022 год.
Проблемы с ОС Xbox (16%). Самая распространенная жалоба на ОС со стороны игроков с приставками Xbox касается обилия плиток, воспринимаемых как «реклама» на приборной панели.
Поддержка японских студий и игр (14%). Игроки на Xbox хотят видеть больше проектов от японских разработчиков.
Игры внутренних студий Xbox высокого качества (12%). Игроков волнует, что при большом количестве студий, Microsoft все еще выпускает малое количество эксклюзивов и неохотно делится информацией о разработке проектов.
Система достижений (8%). Игроки отмечают, что система достижений давно не развивается, многие хотят видеть аналоги «платиновых трофеев Playstation» — то есть достижения за 100% прохождение игры.
Другое (6%).
Проблемы с локализацией игр (6%).
Семейный план для Xbox Game Pass (5%).
Проблемы с приложением Xbox (4%).
Проблемы с аксессуарами Xbox (4%).
Проблемы с кроссплатформенным мультиплеером (2%).
Проблемы с работой игр по обратной совместимости на Xbox Series S (2%). Речь о том, что на Xbox Series S запускаются за счет совместимости базовые версии игр с Xbox One (Xbox One S), а не версии, которые улучшены до Xbox One X.
VR (2%).
Маркетинговые проблемы (2%).
По материалам: newxboxone