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Главные проблемы Xbox, которые игроки хотят, чтобы были исправлены

Главные проблемы Xbox, которые игроки хотят, чтобы были исправлены


Как известно, игровое подразделение Xbox активно прислушивается к мнению игроков. Главный редактор портала windowscentral Джез Корден решил собрать мнения игроков по основным проблемам, которые их не устраивают в приставке Xbox. Он провел опрос, в котором приняло участие порядка 1000 человек. Они назвали главные проблемы, которые их волнуют на Xbox.

Полностью ознакомиться с материалом можно на сайте windowscentral, мы приведем тезисно, что больше всего волнует игроков:



Проблемы с работой DVR (17%). Ранее Microsoft уже говорила, что исправление проблем с DVR — это приоритет для Xbox на 2022 год.



Проблемы с ОС Xbox (16%). Самая распространенная жалоба на ОС со стороны игроков с приставками Xbox касается обилия плиток, воспринимаемых как «реклама» на приборной панели.



Поддержка японских студий и игр (14%). Игроки на Xbox хотят видеть больше проектов от японских разработчиков.



Игры внутренних студий Xbox высокого качества (12%). Игроков волнует, что при большом количестве студий, Microsoft все еще выпускает малое количество эксклюзивов и неохотно делится информацией о разработке проектов.



Система достижений (8%). Игроки отмечают, что система достижений давно не развивается, многие хотят видеть аналоги «платиновых трофеев Playstation» — то есть достижения за 100% прохождение игры.



Другое (6%).



Проблемы с локализацией игр (6%).



Семейный план для Xbox Game Pass (5%).



Проблемы с приложением Xbox (4%).



Проблемы с аксессуарами Xbox (4%).



Проблемы с кроссплатформенным мультиплеером (2%).



Проблемы с работой игр по обратной совместимости на Xbox Series S (2%). Речь о том, что на Xbox Series S запускаются за счет совместимости базовые версии игр с Xbox One (Xbox One S), а не версии, которые улучшены до Xbox One X.



VR (2%).



Маркетинговые проблемы (2%).
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По материалам: newxboxone

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