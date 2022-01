Главные проблемы Xbox, которые игроки хотят, чтобы были исправлены





Как известно, игровое подразделение Xbox активно прислушивается к мнению игроков. Главный редактор портала windowscentral Джез Корден решил собрать мнения игроков по основным проблемам, которые их не устраивают в приставке Xbox. Он провел опрос, в котором приняло участие порядка 1000 человек. Они назвали главные проблемы, которые их волнуют на Xbox.

Полностью ознакомиться с материалом можно на сайте windowscentral, мы приведем тезисно, что больше всего волнует игроков:

Ранее Microsoft уже говорила, что исправление проблем с DVR — это приоритет для Xbox на 2022 год.Самая распространенная жалоба на ОС со стороны игроков с приставками Xbox касается обилия плиток, воспринимаемых как «реклама» на приборной панели.Игроки на Xbox хотят видеть больше проектов от японских разработчиков.Игроков волнует, что при большом количестве студий, Microsoft все еще выпускает малое количество эксклюзивов и неохотно делится информацией о разработке проектов.Игроки отмечают, что система достижений давно не развивается, многие хотят видеть аналоги «платиновых трофеев Playstation» — то есть достижения за 100% прохождение игры.Речь о том, что на Xbox Series S запускаются за счет совместимости базовые версии игр с Xbox One (Xbox One S), а не версии, которые улучшены до Xbox One X.