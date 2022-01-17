Горелкин допустил введение санкций к Facebook из-за блокировки страницы делегации России

12:25 Автор: Виктория Карташева

Применение санкций после блокировки страницы в Facebook делегации России по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями было бы логичным, это устоявшая международная практика, а каких именно — решать Роскомнадзору. Об этом написал в своём Telegram-канале зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

В пятницу, 14 января, соцсеть Facebook заблокировала официальную страницу делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. В качестве причины такого решения значится публикация запрещённого контента. При этом, по словам руководителя российской делегации Константина Гаврилова, на этой странице были репосты только заявлений руководства России и МИД РФ.

«Этот акт цензуры не останется без последствий. Применение санкций в этой ситуации было бы логичным, это устоявшая международная практика, а каких именно — решать Роскомнадзору. Законодатель предоставил регулятору широкий спектр санкций разной степени жесткости и последствий», — отметил Горелкин.





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Он также подчеркнул, что американские власти оказывают колоссальное давление на службу модерации, вовлекая социальную сеть в прямое участие в гибридной войне. Он напомнил, что в прошлом году Facebook «сотрясали скандалы», добавляя бренду токсичности. В то же время утечка внутренней информации и комментарии бывших сотрудников свидетельствуют о «политической ангажированности корпорации».

Ранее сообщалось о блокировке соцсетью Twitter официального аккаунта российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене. Руководитель делегации РФ Константин Гаврилов тогда предположил, что это может быть связано с альтернативной позицией России в оценке политической обстановки в Европе. После этого временно всю информацию о деятельности делегации стали публиковать на официальной странице в Facebook.

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