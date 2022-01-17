Гороскоп Павла Глобы на неделю с 17 по 23 января 2022 года

Вадим Карасев

Настало время узнать, что нас ожидает на этой неделе. Павел Глоба рассказал о возможных трудностях и максимально продуктивных сферах, а также дал важные советы всем Знакам Зодиака о том, как использовать максимум своих возможностей.

Эта неделя обещает быть немного нервной и динамичной, но не для всех, и не во всем. Ее, скорее, можно, назвать уникальной для каждого Знака Зодиака. Отдельное спасибо за этот прогноз стоит сказать порталу Woman’s day, который поделился мыслями и рекомендациями известного астролога.

Овен

Первое, на что стоит Овнам обратить внимание — это свое здоровье и здоровье своего биополя. Важно помнить о правильном питании, ведь оно очень хорошо укрепляет энергетику, а значит повышает продуктивность. Неделя прекрасно подходит для расширения бизнеса, попыток получить повышение и смены деятельности. Всем людям этого Знака, которые находятся в отношениях, Павел Глоба советует привнести в них новизны. В противном случае возможные ссоры будут очень деструктивными. Полезным станет также общение с друзьями, родственниками.

Телец

У каждого Тельца может быть один из четырех типов мышления, а значит и разный путь к успеху. Всех нас объединяет одно — сила мысли. На этой неделе можно преуспеть в сфере финансов и работы, но придется начать верить в себя с новой силой, в противном случае запланированные дела могут не дать никакого выхлопа. Это неплохой период для завершения изживших себя отношений и поиска ответа на вопрос о том, нужно ли продолжать развивать то, что не приносит удовольствия. У слову, речь не только о любви, но и об увлечениях. Это очень благоприятное время для Тельцов-одиночек.

Близнецы

У Близнецов ожидается очень благоприятное время для зарубежный поездок и поездок между городами. Это отличный период для смены обстановки, развлечений, общения. Словом люди данного Знака будут на коне. Если вдруг появится странное ощущение того, что какой-то день будет тяжелым, лучше воспользоваться утренней медитацией на благоприятный события. Лучшие дни для неё — 20, 21 и 22 января. Именно в этом время ночные светила будет наименее сильными. При желании одинокие люди данного Знака смогут найти себе вторую половинку.

Рак

У Раков наступает очень благоприятный период для поисков новых увлечений, новой работы. Особенно хорошими днями для этого будут четверг и пятница. Шесть эффективных техник помогут сделать любое собеседование максимально удачным. Также полезно будет завершать уже начатые дела, но это идеальное занятие для начала недели. Что касается амурной сферы, то она будет играть всеми красками. Раков ожидают яркие эмоции, много счастья и встреч. Начинать серьезные отношения пока не стоит, а вот развлечь себя флиртом и романтиков, новыми знакомствами — это в самый раз.

Лев

Период неприятностей для Львов на этот раз с 18 по 20 число. Со вторник по четверг лучше быть тише воды и ниже травы. Чтобы не провоцировать скандалы и неурядицы. Обереги из дерева помогут обойти стороной неприятности любого типа. В борьбе с проблемами также очень важным помощником будет крепкое здоровье. Ни в коем случае нельзя переохлаждаться. Важно одевать строго по погоде. Павел Глоба советует побольше веселиться в одиночестве и с друзьями, а также поменьше грустить и думать о прошлом. Важно оставаться оптимистами в любой ситуации.

Дева

Неделя начнется с позитивной ноты, ведь в понедельник звезды с планетами окажутся в гармонии. Вполне возможно, что Девам понадобится дар убеждения, чтобы кому-то помочь или быстрее добиться своих личных целей. Развить его помогут специальные техники и советы. Что касается новых идей, их лучше пока не озвучивать партнерам по бизнесу и начальству. Их, возможно, не смогут пока понять до конца. Что касается общения и любовных дел, то в этих сферах лучше пока тоже не форсировать события. Общение с противоположным полом может не принести удовлетворения.

Весы

У Весов самой главной станет сфера финансов. К сожалению, занятие какими-то простыми и скучными делами не принесет ни денег, ни удовольствия. Больше всего везти будет представителям творческих профессий. Какой бы не была профессия Весов, им стоит пользоваться сильным обрядом на привлечение денег. Он поможет найти новых клиентов и увеличить денежный поток. В любви Весов ожидает масса интересных событий. Фортуна будет улыбаться им, поэтому важно тратить свободное время на поиски любви или на активное времяпрепровождение со второй половинкой.

Скорпион

На этой неделе у Скорпионов будет много важных событий, но не всегда удача будет рядом. Например, она может исчезнуть 18, 19 и 20 января. В эти дни полезно будет пользоваться заговорами на удачу. Эта неделя наилучшим образом подходит для ремонта, уборки, переезда. К сожалению, проблемы окружающих людей могут стать для Скорпионов лейтмотивом периода. Придется посвящать много времени поддержке. 17, 21 и 22 число — благоприятные дни. В это время можно смело заниматься шопингом и делать очень важные и крупные приобретения, вкладывать деньги в недвижимость.

Стрелец

Самое главное для Стрельцов сейчас — это гармония. Чтобы достичь этого внутреннего состояния, им стоит воспользоваться семью простыми шагами. Это идеальное время для общения, в том числе делового. Согласно мнению астролога, Стрельцы смогут договорить с кем угодно и о чем угодно. Важно лишь наличие желания и мотивации. Полезными будут поездки и приключения. Общение со второй половинкой тоже подарит Стрельцам много позитива. Начинать новые отношения одиноким людям этого Знака не стоит. Можно пофлиртовать и сходить не свидание, но без серьезных заявлений и признаний.

Козерог

Павле Глоба советует на этой неделе посвятить как можно больше времени развлечениям, общению, посещению интересных новых мест. Также у Козерогов наступает идеальное время для поисков новой работы, для крупных приобретений, развития бизнеса. Словом, они на коне. Главное — поменьше сидеть в интернете и читать всё подряд. Информация из интернета обладает большой силой, поэтому важно фильтровать ее. На этой неделе Козероги смогут произвести на окружающих их людей очень мощное впечатление. Это принесет свои плоды как в любви, так и в бизнесе.

Водолей

У Водолеев самыми трудными днями станут 18 и 19 января. В эти два дня созидательная сила звезд и планет покинет этих людей, лишив их сильного биополя. По этой причине полезными будут восемь способов его экстренной защиты. Большое внимание эксперт советует уделить деловой сфере. Сейчас то самое время, когда Водолеям нужно действовать причем решительно. Само по себе ничего получаться не будет. Даже в любви придется использовать по максимуму свою оригинальность и творческий подход. Все получится, если не ждать у моря погоды.

Рыбы

На этой неделе возможны некоторые неурядицы в отношениях со второй половинкой. Ни в коем случае нельзя решать эти проблемы методом навязывания своей воли. Это может спровоцировать еще большие проблемы. Нужно искать пути для прощения друг друга. В противном случае Рыб ждет фиаско. Одиноким людям этого Знака Астролог советует присматриваться к окружению. Важно помнить о восьми признаках того, что человек действительно важен. Что до работы, то тут все спокойно. Единственный совет — не нужно принимать судьбоносных решений.