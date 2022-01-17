Хабиб Нурмагомедов запускает сеть фастфуда

Вадим Карасев

Боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов станет совладельцем сети ресторанов быстрого питания M-eat by Khabib. Об этом изданию "Ведомости" сообщил представитель компании "М-ит групп франчайзинг", связанной со спортсменом.

В ресторанах будут подавать томленое мясо (курицу, конину и говядину) в булочке с разными добавками, продукция будет с собственного завода. Бургер будет называться "Брэдм-eat", и компания уже получила на него патент. Помимо этого, M-eat by Khabib собирается реализовывать свою продукцию в магазинах крупных ретейлеров.

Первое заведение сети уже открылось в башне "Город столиц" в деловом центре "Москва-Сити". К концу мая компания планирует запустить еще 14 точек в столице, а до конца 2023 года — 150 точек в пяти странах: Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. По оценкам компании, инвестиции в открытие одного заведения составят 2—3 млн рублей, а общие затраты на этот проект на начальном этапе — от 28 до 42 млн рублей.

Весной прошлого года Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру и говорил, что заинтересован в развитии своего бизнеса. В прошлом году свою бургерную Kaif Burger открыл рэпер Моргенштерн; его коллега по цеху, Тимати, владеет сетью закусочных Black Star Burger и рестораном фастфуда Chicken Mafia.





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