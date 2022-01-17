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Илон Маск оценил сюжетную кампанию в Halo Infinite

Илон Маск оценил сюжетную кампанию в Halo Infinite


Halo Infinite получила высокие оценки от критиков и игроков в 2021 году, как сюжетная кампания, так и мультиплеер. Свое восхищение сюжетной кампанией в шутере выражают и далекие от игровой индустрии известные личности.

В Twitter американский кинорежиссер и композитор Джон Карпентер (известен по «Хэллоуин» 1978 года и «Нечто» 1982 года) написал, что Halo Infinite — это:

Увлекательный шутер. Огромный красивый производственный дизайн. Лучшее из серии Halo.

Ему ответил Илон Маск, который заявил, что у Halo Infinite «Хорошая кампания».


Отметим, что режиссеру Джону Карпентеру уже 74 года.

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По материалам: newxboxone

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