Илон Маск оценил сюжетную кампанию в Halo Infinite





Halo Infinite получила высокие оценки от критиков и игроков в 2021 году, как сюжетная кампания, так и мультиплеер. Свое восхищение сюжетной кампанией в шутере выражают и далекие от игровой индустрии известные личности.

В Twitter американский кинорежиссер и композитор Джон Карпентер (известен по «Хэллоуин» 1978 года и «Нечто» 1982 года) написал, что Halo Infinite — это:

Увлекательный шутер. Огромный красивый производственный дизайн. Лучшее из серии Halo.

Ему ответил Илон Маск, который заявил, что у Halo Infinite «Хорошая кампания».

Good campaign — Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2022



Отметим, что режиссеру Джону Карпентеру уже 74 года.