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Яна Рудковская похвасталась пластикой у «самого лучшего в мире хирурга»

Яна Рудковская похвасталась пластикой у «самого лучшего в мире хирурга»
47-летняя продюсер Яна Рудковская призналась, что все-таки решилась на пластическую операцию. Яна Рудковская рассказала, что изменила форму и размер своего бюста. Бизнесвумен решилась на пластическую операцию, так как была недовольна своим внешним видом. Три беременности, возраст и закон притяжения сыграли злую шутку с грудью Рудковской. За помощью в этом вопросе светская львица обратилась к одному из лучших пластических хирургов. По словам Яны, ей уменьшили размер груди и сделали подтяжку. Благодаря этой операции она может надевать наряды с самым экстремальным декольте. Этим секретом она поделилась в Instagram, отвечая на вопрос поклонников о сделанной пластике.
Яна Рудковская «Да (делала операцию — прим. ред.), у лучшего в мире хирурга — Тимура Хайдарова», — похвасталась Рудковская. Между прочим, недавно изменить форму груди решилась и Ирина Дубцова. Она тоже устала от слишком пышных форм. Хирург удалил ей импланты и провел коррекцию. Операцию Дубцова сделала в ноябре для того, чтобы Новый год отметить уже с «новой» грудью. Кстати, задала тренд на натуральный внешний вид Лера Кудрявцева. Два года назад ей пришлось отказаться от большой груди ради здоровья, которому угрожал лопнувший имплант. Ведущая, кстати, пока не жалеет, что вернула себе естественную красоту.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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