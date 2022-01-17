Яна Рудковская рассказала о конфликте с Андреем Малаховым

Продюсер Яна Рудковская сообщила об уголовном деле. Девятилетнего сына Яны Рудковской оболгали, приписав ему серьезное заболевание. 47-летняя продюсер отстаивает права Саши в суде. Громкий скандал разгорелся в 2020 году. Тогда «СтарХит» опубликовал статью о том, что у юного фигуриста якобы сидром Аспергера — нарушение психического развития. Рудковская обратилась к владелице издания Наталье Шкулевой — жене Андрея Малахова. Добиться объяснений или извинений ей не удалось. Яна не ожидала такого предательства от людей, которых считала своими друзьями. Андрей заявил, что не имеет отношения к ситуации, однако признался, что дома они фамилию Рудковской больше не упоминают. Жена олимпийского чемпиона в одиночном катании Евгения Плющенко не оставила эту ситуацию. Она обратилась в суд и добилась возбуждения уголовного дела о клевете. Яна сегодня заверила, что сохранила нормальные отношения с Малаховым.Андрей Малахов «Я с Андреем никогда не ссорилась. Он потрясающий человек, он не имеет никакого отношения к этой истории. Возбуждено уголовное дело, и скоро состоится суд в отношении клеветы на нашего сына от журнала «СтарХит» и причастных к нему людей», — сообщила бизнесвуман. Яна заверила, что не собирается идти на мировую. Она хочет, чтобы виновных наказали по всей строгости. «Жалеть и прощать никого не будем. Хотим самого сурового наказания. Наши оппоненты, зная это, затягивают процесс», — объяснила звезда. У Рудковской ранее также произошел конфликт с Татьяной Тарасовой. Продюсера обидело высказывание заслуженного тренера СССР о том, что она не видит потенциала в ее сыне. Яна заверила, что всегда будет защищать своих близких. «Я никого не трогаю, но постоянно трогают меня, мою семью и моих детей. Буду защищать их всегда независимо от регалий и заслуг оппонента», — объяснила Рудковская. Многодетная мать также рассекретила сумму своего заработка – в среднем два миллиона долларов в год после уплаты налогов. Продюсер призналась, что сделала операцию по коррекции груди.