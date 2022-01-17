Эмин Агаларов поделился трогательным фото с дочерью

42-летний певец Эмин Агаларов порадовала поклонников нежным снимком. Артист показал, как проводит время с трехлетней дочерью Афиной. Певец пояснил, что на отдыхе всё внимание уделяет малышке. Исполнитель хита «Разные» в середине января продлевает себе лето: музыкант отправился на Мальдивы. Там он, нежится в ласковых бирюзовых водах, загорает под ярким солнцем. Артист буквально ни на шаг не отходит от дочери. Сын бизнесмена Араза Агаларова сполна использует возможность отдохнуть перед возвращением в суровые московские будни. Он нежится в гамаке, слегка раскачиваясь в такт ветру — такое безмятежное времяпрепровождение певец не готов разбавлять даже мыслями о работе.Эмин Агаларов с дочкой Сегодня музыкант вместе с дочерью отправился в бассейн, который находится в живописном месте. Оттуда открывается захватывающий вид на Индийский океан. Кстати, на Мальдивах сейчас отдыхает и бывшая жена певца Алена Гаврилова. На снимке с малышкой Афиной музыкант с непередаваемой любовью и нежностью смотрит на дочь. Малышка уже плавает самостоятельно, хоть и держится на воде при помощи нарукавников. «На чиле, на расслабоне», — заверил Эмин. «Отличного вам отдыха, Эмин!», «Папина дочь», «Ой, ой, ой, это так мило, круто, просто кайф», «Супер! Очень классное фото! Emin — настоящий красавчик в музыке, бизнесе, жизни! Миллион респектов вам и вашим близким», «Маленькое чудо и образцовый папа!» — обсуждают фолловеры.