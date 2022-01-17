Кайл Маклахлен, Джефф Голдблюм и российский музыкант Олег Седанцов: как прошел мужской показ Prada в Милане

Вадим Карасев

В Милане сейчас проходит Неделя мужской моды, и вчера состоялась презентация новой коллекции Prada. Вместе с моделями на подиум вышли и известные актеры, в том числе Кайл Маклахлен, Джефф Голдблюм, Филиппо Скотти, сыгравший главную роль в фильме "Рука бога", звезда сериала "Половое воспитание" Эйса Баттерфилд и другие. Принял участие в показе и российский музыкант и певец Олег Седанцов из группы "Пикчи!", который год назад стал пробовать свои силы и в моделинге — для него это был дебют на Неделе моды. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова рассказывает, как прошло шоу.





Кайл МаклахленДжефф ГолдблюмОлег Седанцов

Мода и Голливуд у Prada встретились не в первый раз. Шоу стало своего рода сиквелом знаменитого показа бренда, состоявшегося десять лет назад — тогда в качестве моделей Миучча Прада рекрутировала Уиллема Дефо, Гари Олдмана, Тима Рота, Джейми Белла и Эдриана Броуди. Параллели можно было провести и с прошлыми коллекциями Рафа Симонса, который с 2020 года вместе с Миуччей работает над коллекциями Prada.

В новой линейке эксперименты с униформой и элементы функциональной одежды, которые свойственны Праде, сошлись с многообразием текстур и цветов, на которых всегда делает акцент Симонс.





Томас Броди-СангстерЭйса Баттерфилд





Филиппо Скотти

Нельзя не отметить и некоторый конфликт серьезности и сенсационности в современной моде, который Прада и Симонс постарались подчеркнуть — пальто традиционного кроя декорируется овчиной не только по линии подола, но и, совершенно неожиданно, на середине рукава. Вместо строгих брюк под пальто носят цветные нейлоновые штаны, а место деловых костюмов заняли комбинезоны.













В коллекции заметно и влияние Демны Гвасалии, одного из главных дизайнеров, кто формирует сегодня язык современной моды. Кожаные тренчи с широкой линией плеча вполне можно было бы добавить к коллекциям Balenciaga и никто не заметил бы подмены. Более того, похожую модель бордового оттенка недавно носила Ким Кардашьян.













Главным аксессуаром в коллекции стали крупные моносерьги в виде роботов. Внимание стоит обратить и на акцент на талии — объемность кроя верхней одежды на этот раз "усмиряется" ремнями, которыми дополняются не только пальто, но и бомберы.

Надя Бесчетникова