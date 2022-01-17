Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Кайл Маклахлен, Джефф Голдблюм и российский музыкант Олег Седанцов: как прошел мужской показ Prada в Милане

Кайл Маклахлен, Джефф Голдблюм и российский музыкант Олег Седанцов: как прошел мужской показ Prada в Милане

Кайл Маклахлен, Джефф Голдблюм и российский музыкант Олег Седанцов: как прошел мужской показ Prada в Милане

В Милане сейчас проходит Неделя мужской моды, и вчера состоялась презентация новой коллекции Prada. Вместе с моделями на подиум вышли и известные актеры, в том числе Кайл Маклахлен, Джефф Голдблюм, Филиппо Скотти, сыгравший главную роль в фильме "Рука бога", звезда сериала "Половое воспитание" Эйса Баттерфилд и другие. Принял участие в показе и российский музыкант и певец Олег Седанцов из группы "Пикчи!", который год назад стал пробовать свои силы и в моделинге — для него это был дебют на Неделе моды. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова рассказывает, как прошло шоу.


Кайл Маклахлен
Джефф Голдблюм
Олег Седанцов

Мода и Голливуд у Prada встретились не в первый раз. Шоу стало своего рода сиквелом знаменитого показа бренда, состоявшегося десять лет назад — тогда в качестве моделей Миучча Прада рекрутировала Уиллема Дефо, Гари Олдмана, Тима Рота, Джейми Белла и Эдриана Броуди. Параллели можно было провести и с прошлыми коллекциями Рафа Симонса, который с 2020 года вместе с Миуччей работает над коллекциями Prada.

В новой линейке эксперименты с униформой и элементы функциональной одежды, которые свойственны Праде, сошлись с многообразием текстур и цветов, на которых всегда делает акцент Симонс.


Томас Броди-Сангстер
Эйса Баттерфилд


Филиппо Скотти

Нельзя не отметить и некоторый конфликт серьезности и сенсационности в современной моде, который Прада и Симонс постарались подчеркнуть — пальто традиционного кроя декорируется овчиной не только по линии подола, но и, совершенно неожиданно, на середине рукава. Вместо строгих брюк под пальто носят цветные нейлоновые штаны, а место деловых костюмов заняли комбинезоны.




В коллекции заметно и влияние Демны Гвасалии, одного из главных дизайнеров, кто формирует сегодня язык современной моды. Кожаные тренчи с широкой линией плеча вполне можно было бы добавить к коллекциям Balenciaga и никто не заметил бы подмены. Более того, похожую модель бордового оттенка недавно носила Ким Кардашьян.




Главным аксессуаром в коллекции стали крупные моносерьги в виде роботов. Внимание стоит обратить и на акцент на талии — объемность кроя верхней одежды на этот раз "усмиряется" ремнями, которыми дополняются не только пальто, но и бомберы.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Жена Моргенштерна рассказала о похождения мужа налево
Жена Моргенштерна рассказала о похождения мужа налево
В Кировской области стартовала программа капитального ремонта школ
В Кировской области стартовала программа капитального ремонта школ
Правительство России утвердило новые правила государственной аккредитации образовательных учреждений
Правительство России утвердило новые правила государственной
Дизайнер сравнил 24 высочайших монумента и скульптуры в мире
Дизайнер сравнил 24 высочайших монумента и скульптуры в мире
В NASA заявили о приближении к Земле "потенциально опасного" астероида
В NASA заявили о приближении к Земле "потенциально
На строительстве железной дороги в Великобритании найдена редкая деревянная скульптура римских времен
На строительстве железной дороги в Великобритании найдена редкая
Кайл Маклахлен, Джефф Голдблюм и российский музыкант Олег Седанцов: как прошел мужской показ Prada в Милане
Кайл Маклахлен, Джефф Голдблюм и российский музыкант Олег Седанцов:
Обувная компания Crocs рассмотрит возможность выхода на NFT-рынок
Обувная компания Crocs рассмотрит возможность выхода на NFT-рынок
Банковский регулятор США допустил рост доверия к стейблкоинам при должном надзоре
Банковский регулятор США допустил рост доверия к стейблкоинам при
Наталья Подольская призналась, что у нее начались проблемы с сыном
Наталья Подольская призналась, что у нее начались проблемы с сыном
Мария Шукшина раскритиковала фильм с Филиппом Киркоровым
Мария Шукшина раскритиковала фильм с Филиппом Киркоровым
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 17 по 23 января 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 17 по 23 января 2022 года

Топ на сегодня

Дочка Аллы Пугачевой нарисовала картину по эскизам известного художника
Дочка Аллы Пугачевой нарисовала картину по эскизам известного
В IOHK рассказали о планах развития Cardano в 2022 году
В IOHK рассказали о планах развития Cardano в 2022 году
Итоги недели: Tesla начала продавать мерч за DOGE, а в РФ предложили идентифицировать владельцев криптовалют
Итоги недели: Tesla начала продавать мерч за DOGE, а в РФ предложили
Анна Ковальчук сваливалась с тяжелой болезнью
Анна Ковальчук сваливалась с тяжелой болезнью
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 16 января 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 16 января 2022 года

Еще по теме

Неделя моды в Милане: Николь Кидман, Джиджи Хадид, Кайя Гербер на показе Prada
Дебют дочери Синди Кроуфорд на подиуме: выбираем лучший образ Кайи Гербер с Недель моды
Раф Симонс стал со-креативным директором Prada
Модная битва: Маккензи Дэвис против Каролин Даур