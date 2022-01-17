Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Львов

Вадим Карасев

Львы — люди с очень непростым характером и постоянно меняющимся настроением, поэтому советы астрологов, описанные в данной статье будут очень полезными. Старайтесь следовать им, чтобы общаться со Львами эффективно.

У каждого из нас своя мотивация, свои цели в жизни. Львы — люди с амбициями и необычным мировоззрением. С ними вам придется быть на высоте всегда и везде.

Как развеселить и вдохновить Льва

Вдохновить Льва можно рассказами о его прошлых победах. Важно напомнить этому человеку о том, чего он добился в жизни. Это поможет вам избавить Льва от грусти и апатии, поднять ему настроение.

Мотивировать или вдохновить этого человека можно интересными планами на вечер, на ближайшие дни. Если ваш друг или вторая половинка, рожденные под этим Знаком, начали грустить, обязательно придумайте, как можно сменить обстановку в этот день или на ближайших выходных.

Львы обожают ожидание чего-то лучшего, поэтому им нужно давать это как можно чаще. Только не давайте пустых обещаний, иначе расстроите представителя данного Знака и заставите его или ее усомниться в вашей дружбе, любви.

Еще Львы обожают сюрпризы. Вдохновить этого человека поможет беспричинный презент в любой из дней либо незапланированная встреча с близким человеком.

Само собой, Львы любят заниматься свои любимым делом. Хобби или увлечение после тяжелого рабочего дня поможет абстрагироваться от неприятных мыслей.

Как влюбить в себя Льва

Льва сложно не заметить. Это яркие люди с очень характерной внешностью. Именно поэтому они любят, когда им делают комплименты и замечают какие-то изменения в их внешности — новую прическу, обувь, одежду и так далее. Если вы хотите понравиться Льву, то вам необходимо отмечать все это, а также его успехи в работе, в делах.

Проявляйте инициативу. Львы очень любят, когда человек старается им понравиться и приглашает их на свидания. Если вы займете выжидательную позицию, то проиграете борьбу за их расположение и любовь.

Покажите им, что у вас есть похожие или идентичные увлечения. Обязательно постарайтесь найти тему для разговора, которая будет приятна Льву. Эти люди терпеть не могут говорить о том, что они совершенно не знают или не понимают. Если Льву близка наука, поговорите о ней. Если он обожает кино, поддержите эту тему тоже.