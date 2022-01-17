Календарь важных дат на 2022 год от Анжелы Перл

Вадим Карасев

Календарь важных дат поможет Знакам Зодиака определиться с делами и привлечь удачу. Астролог Анжела Перл расскажет о том, как кармические узлы повлияют на жизнь, и какие астрологические события будут важными в 2022 году.

Кармические узлы влияют не только на нашу жизнь, но и провоцируют важные события в области астрологии. В 2022 году смещение узлов спровоцирует появление солнечных и лунных затмений, которых будет 4. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее узнать о важных датах, чтобы вовремя принять ответственные решения и провести год на волне успеха.

Затмения 2022 года

В эти даты астролог не рекомендует принимать ответственные решения, которые будет сложно изменить. Энергетика затмений будет подталкивать к новым свершениям, однако менять жизнь нужно чуть позже, а в дни затмений занять выжидательную позицию. 19 января кармические узлы меняют Знак, смещаясь в Знаках Тельца и Скорпиона. Фокус внимания будет прикован к финансовым вопросам.

30 апреля состоится затмение в 30 градусе Тельца. В большей степени оно повлияет на тех, кто родился 1 мая, 3 августа, 3 ноября, 31 января. Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолеи прочувствуют это затмение особенно сильно

16 мая в 25 градусе Скорпиона состоится второе затмение. Оно будет сильным для рожденных 18 ноября, 16 мая, 18 августа и 14 февраля.

25 октября будет затмение во 2 градусе Скорпиона. Его влияние будет значимым для рождённых 26 октября, 23 апреля, 25 июля, 23 января.

8 ноября пройдет последнее затмение в 16 градусе Тельца. Его сильнее всех прочувствуют рожденные 7 мая, 9 августа, 9 ноября, 6 февраля.

Ретроградное движение планет

С 4 июня по 23 октября Сатурн будет в ретроградном движении. Планета дисциплины, ответственности и труда окажет сильное влияние на Водолеев, Тельцов и Близнецов, Львов и Скорпионов. Этих представителей созвездий ждут серьезные перемены.

Уран, планета свободы и неожиданных перемен, будет ретроградным до 18 января. Его влияние почувствуют Тельцы. Второй разворот в ретроградное движение будет 24 августа. В эти даты важно отказаться от ответственных решений, если не нужны неприятные сюрпризы.

Меркурий будет ретроградным с14 января до 4 февраля, с 10 мая по 3 июня и с 10 сентября по 2 октября. В дни разворота планеты важно отказаться от серьезных планов: покупки техники, заключения сделок, приобретения билетов. Эти периоды удачны для завершения работы и исправления ошибок.

Венера, планета красоты, любви и денег будет ретроградной до 29 января. Это время не подходит для знакомств, финансовых операций и перемен внешности. Восстановит свои силы планета 2 марта, и с этой даты можно рассчитывать на ее поддержку и позитивное влияние.

Плутон будет ретроградным с 29 октября. Его влияние особенно сильно почувствуют Козероги, Раки, Девы и Тельцы. Планета трансформаций будет менять жизнь и подталкивать к новым свершениям.

Марс, планета прогресса и движения, будет в ретроградном движении с 30 октября по 12 января 2023 года. В этот период астролог рекомендует отказаться от проведения операций и серьезных перемен в бизнесе.

Юпитер, планета подарков и позитивных перемен, окажет влияние на Рыб (в их знаке Юпитер будет до 11 мая, с 29 октября по 21 декабря) и на Овнов (с 11 мая по 29 октября). Почувствуют вдохновение также Раки, Скорпионы и Весы.

Соединения планет

3 марта Венера в соединении с Плутоном в Знаке Козерога. Это событие повлияет на финансы и отношения, и многие смогут обрести финансовую стабильность, вторую половинку или гармонию в любви.

Марс в Соединении с Венерой в феврале, марте и апреле. Этот аспект будет положительно влиять на создание и укрепление отношений между влюбленными.

Юпитер в аспекте с Нептуном подарит вдохновение. Его влияние с 9 по 12 апреля особенно почувствуют Раки и Скорпионы.

Черная Луна Лилит 20 апреля перейдет из Знака Близнецов в созвездие Рака, и события девятилетней давности могут повториться для Раков вновь. Энергетика Черной Луны будет поднимать глубинные страхи, с которыми важно бороться для достижения счастливой жизни.