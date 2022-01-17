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Корабли НАТО начали выдвигаться к границам России

Корабли НАТО начали выдвигаться к границам России

Североатлантический альянс отправил очередной корабль к берегам Прибалтики, ближе к российским границам. Нидерландский HNLMS Rotterdam сейчас находится у берегов Швеции, но вскоре должен прибыть в Балтийское море. Судно может принять участие в вертолетных операциях.

Как сообщает ERR.ee, ссылаясь на научного сотрудника Шведского колледжа национальной обороны Магнуса Кристианссона, это связано с наращиванием российского военного присутствия у границ Украины. В НАТО пообещали "показать присутствие и солидарность".

"Альянс приспосабливается к агрессивным и непредсказуемым действиям России и активизирует сотрудничество со Швецией и Финляндией в Балтийском море", – считает специалист.

До этого в Балтийское море вошли три десантных корабля Северного флота России – это вызвало тревогу в Швеции, где была повышена боеготовность.

Ruposters писал, что Североатлантический альянс направляет к российскому побережью две авианосные ударные группы, которые проведут масштабные военные учения Cold Response 2022.

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По материалам: uposters.ru

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