Корабли НАТО начали выдвигаться к границам России

Вадим Карасев

Североатлантический альянс отправил очередной корабль к берегам Прибалтики, ближе к российским границам. Нидерландский HNLMS Rotterdam сейчас находится у берегов Швеции, но вскоре должен прибыть в Балтийское море. Судно может принять участие в вертолетных операциях.

Как сообщает ERR.ee, ссылаясь на научного сотрудника Шведского колледжа национальной обороны Магнуса Кристианссона, это связано с наращиванием российского военного присутствия у границ Украины. В НАТО пообещали "показать присутствие и солидарность".

"Альянс приспосабливается к агрессивным и непредсказуемым действиям России и активизирует сотрудничество со Швецией и Финляндией в Балтийском море", – считает специалист.

До этого в Балтийское море вошли три десантных корабля Северного флота России – это вызвало тревогу в Швеции, где была повышена боеготовность.

Ruposters писал, что Североатлантический альянс направляет к российскому побережью две авианосные ударные группы, которые проведут масштабные военные учения Cold Response 2022.