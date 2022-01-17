Крещенские народные гадания: как гадать в 2022 году

Вадим Карасев

Гадания на Крещение считаются одними из самых правдивых. Народные способы помогут узнать о том, что ждет в будущем, а также привлечь в жизнь благополучные перемены и обойти стороной неприятные события.

Крещенский сочельник — время гаданий и предсказаний, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют использовать это время с пользой. Правдивые предсказания помогут верно расставить приоритеты и с легкостью увернуться от ударов судьбы. В этот день также важно запоминать сновидения, которые считаются вещими.

Крещенское гадание на суженого

Такое гадание можно проводить по старинке, спросив имя первого попавшегося прохожего мужчины, или же по-современному. Для этого нужно задать вслух порос: «Суженый мой, имя свое назови, тайну мне расскажи», а затем набрать наугад номер телефона. Если первым ответит мужчина, то в этом году пройдет судьбоносная встреча. Его имя совпадет с тем, как будут звать жениха.

Гадание на будущее

Самым известным и правдивым остается гадание по восковым фигурам. Для него нужна восковая свеча, широкая емкость с ледяной, а лучше натопленной из снега, водой и тишина. Свечу зажигают и дают ей немного прогореть, а затем аккуратно льют воск в воду. По образовавшимся фигурам толкуют события, которые произойдут в скором времени. Узнать о значении фигурок можно в этой статье.

Гадание на судьбу

Для этого гадания можно взять предметы, обозначающие деньги, любовь, удачу и иные аспекты, а также написать на листках бумаги события, которые могут произойти. Предметы помещают в мешочек или контейнер, перемешивают, а затем достают с закрытыми глазами тот, который первым подвернулся под руку.

Гадание на желание

Узнать о том, сбудется ли заветная мечта в 2022 году, можно с помощью простого гадания. Для этого формулируют само желание или записывают его на листке, затем спрашивают: «Сбудется ли?» и набирают номер телефона. Если в трубке ответили: «Да», то мечта воплотится в жизнь в скором времени.