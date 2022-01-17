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Кристина Орбакайте поделилась трогательными фото с мужем-именинником

Кристина Орбакайте поделилась трогательными фото с мужем-именинником
50-летняя певица Кристина Орбакайте поздравила мужа Михаила Земцова с 44-летием. Михаилу Земцову накануне исполнилось 44 года. В связи с этим Орбакайте трогательно обратилась к супругу и поделилась совместными кадрами с именинником. На фото Кристина предстала в черной рубашке и светлых джинсах. Ее муж также запечатлен в черной рубашке и брюках.
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов Именинник то просто нежно обнимает Кристину со спины, то целует ее в щеку. Оба улыбаются и выглядят счастливыми.
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов «С Днём Рождения, любимый! ❤️🕊💃», поздравила Кристина мужа. Она сопроводила послание хештегом «Моя любовь». «Мишу с днём рождения 🎂🕺✌️», поздравила именинника Алика Смехова. К ней присоединилась Саша Савельева: «Поздравляем от души😘✨». «И от меня Мише привет и поздравления!!!!», отметила Екатерина Стриженова. «Мише большой привет от моей семьи! Крепкого здоровья и счастья! Вы классные!😍», пожелала Анита Цой.
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов Поклонники также присоединились к поздравлениям певицы. «Какие классные!😍😍😍 Будьте счастливы всегда!❤️ Поздравляем Михаила с Днём Рождения!🎇», «Какая она интеллигентная, красивая не по- советски, мудрая при такой звёздной, легенде-маме», «Красивая пара🔥🔥🔥», — восхитились подписчики.
Кристина Орбакайте, Михаил Земцов и Ольга Крутая на дне рождения Напомним, Орбакайте вышла замуж за Михаила Земцова в 2005 году. Пара воспитывает 9-летнюю дочь Клавдию. Орбакайте призналась, что иногда между ними вспыхивают ссоры, но она не может долго  сердиться на любимого человека. Артистка отметила, что Михаил научил ее терпимости. Орбакайте старается много времени проводить со своей дочерью. Она призналась, что видит в Клаве себя.  Кристине нравится, как дочь поет. Артистка собирается отдать Клавдию в музыкальную школу. Кристина не теряет из виду и своих сыновей. Она часто встречается с младшим сыном Дени. Старший Никита Пресняков обожает сестру. Он научил Клавдию кататься на коньках в Нью-Йорке.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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