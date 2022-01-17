LinkedIn: число связанных с криптовалютами вакансий в США выросло на 395%

В 2021 году число вакансий, связанных с криптовалютной индустрией, в США выросло на 395%. Такие данные приводит социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn.

В выборку попали объявления, содержащие слова «bitcoin», «ethereum», «blockchain» и «cryptocurrency». При этом вакансий технологического сектора за год стало больше всего на 98%.

В LinkedIn заметили, что хотя большинство вакансий размещены компаниями, специализирующимися на ПО и финансах, интерес к связанным с криптовалютами кандидатам проявляли и в других сферах. Речь идет о консалтинге, бухгалтерском учете, аппаратном обеспечении и рекрутинге.

В марте 2021 года JPMorgan открыл 56 блокчейн-вакансий. Некоторые из них связаны со стейблкоином JPM Coin.

В сентябре международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service объявило о конкурсе на должность аналитика в области цифровых активов и DeFi. Управляющая активами на $1,4 трлн компания Franklin Templeton разместила связанные с криптовалютами вакансии — аналитика и трейдера.

Напомним, в январе 2022 года Block (ранее Square) Джека Дорси начала набор сотрудников в команды по разработке ASIC-майнера «нового поколения» и аппаратного кошелька «для следующих 100 млн биткоин-пользователей».



