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LinkedIn: число связанных с криптовалютами вакансий в США выросло на 395%

LinkedIn: число связанных с криптовалютами вакансий в США выросло на 395%


В 2021 году число вакансий, связанных с криптовалютной индустрией, в США выросло на 395%. Такие данные приводит социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn.


В выборку попали объявления, содержащие слова «bitcoin», «ethereum», «blockchain» и «cryptocurrency». При этом вакансий технологического сектора за год стало больше всего на 98%.


В LinkedIn заметили, что хотя большинство вакансий размещены компаниями, специализирующимися на ПО и финансах, интерес к связанным с криптовалютами кандидатам проявляли и в других сферах. Речь идет о консалтинге, бухгалтерском учете, аппаратном обеспечении и рекрутинге.


В марте 2021 года JPMorgan открыл 56 блокчейн-вакансий. Некоторые из них связаны со стейблкоином JPM Coin.


В сентябре международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service объявило о конкурсе на должность аналитика в области цифровых активов и DeFi. Управляющая активами на $1,4 трлн компания Franklin Templeton разместила связанные с криптовалютами вакансии — аналитика и трейдера.


Напомним, в январе 2022 года Block (ранее Square) Джека Дорси начала набор сотрудников в команды по разработке ASIC-майнера «нового поколения» и аппаратного кошелька «для следующих 100 млн биткоин-пользователей».



# Экономика

По материалам: ForkLog

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