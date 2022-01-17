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Лунный день сегодня 17 января 2022 года

Лунный день сегодня 17 января 2022 года

Сегодня первый день недели, поэтому он очень важен. Каждому человеку необходимо учитывать настроение Луны, чтобы уберечься от рисков и избежать проблем. Астрологи рассказали, каким будет это настроение.


Луна будет не в самом лучшем положении, но в целом день будет продуктивным и благоприятным, поскольку другие ночные светила не противостоят Луне. Старайтесь следить за счастливыми приметами, потому что астрологи считают, что Вселенная будет посылать нам тайные знаки удачи. 

Фаза Луны: Луна сегодня будет не совсем позитивной. Дело в том, что последний день фазы роста пройдет под влиянием Рака. Это значит, что действовать слишком активно не стоит. Чтобы 15 лунный день прошел для вас благоприятно, стоит поберечь силы, направив их в самые важные сферы.

Магнитные бури 17 января: Солнце продолжает бушевать. Вероятность магнитной бури составляет около 15-20%.

Что привлечет удачу сегодня


домашние дела;
принятие важных решений;
забота и внимание;
общение;
спокойствие.

Что отпугнет успех в этот день


придирчивость;
лень;
навязчивость;
риски и авантюры.

Домашние дела по лунному календарю

В этот понедельник можно проводить даже генеральную уборку. Нет никаких запретов, потому что сил много, и их лучше куда-то приложить, чтобы во время кульминации лунного месяца не было проблем. Делайте все в обычном режиме, но при уборке желательно открыть все межкомнатные двери в доме, чтобы прогнать застоявшуюся негативную тяжелую энергию. Если хватит сил, то эксперты dailyhoro.ru рекомендуют провести энергетическую чистку, чтобы освободить дом от негатива.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник

Избегайте яркости и экстравагантности. Стихия Воды будет доминировать, несмотря на максимально мощную Луну. Это значит, что нужно избегать контрастной одежды черно-белого, желто-синего цветов. Если хочется надеть что-то яркое, наденьте, но в качестве основы выбирайте тот же цвет, просто более темный.


Из камней-талисманов особой полезностью отметятся те, которые не воздействуют на нас слишком сильно: коралл, родонит, жемчуг, белый кварц. Из украшений лучше не отдавать предпочтение изделиям из золота. Другие материалы будут более уместны.

Финансы и работа в 15 лунный день

Наилучшая стратегия этого дня — умеренная активность. Постарайтесь удержаться от импульсивных решений и поступков, вести себя спокойнее. Слишком высок риск стать жертвой мошенников, поэтому лучше не привлекать к себе лишнее внимание и пока отказаться от покупок.


С другой стороны, день действительно благоприятен для дел и работы. В бизнесе сегодня велика вероятность правильно оценить свои возможности, принять верное решение. Это продуктивный день для больших коллективов, для всех, кто работает в команде. Нужно стать похожими на семью — выручать друг друга и идти навстречу.

Любовь и общение 17 января

В сфере любви сегодняшний день будет довольно благоприятным. Луна в Раке не провоцирует нас на смелые шаги, но она делает нас более привлекательными для противоположного пола. Добиться расположения понравившегося человека можно не смелыми признаниями или умелым и ловким флиртом, а заботой и вниманием.

Астрологи настоятельно рекомендуют не приносить рабочие проблемы домой, не обсуждать ситуацию в бизнесе со второй половинкой, иначе можно спровоцировать скандал из-за приближающегося Полнолуния. Лучше уделить внимание детям, повидаться с родителями и друзьями, порадовать семью хорошим настроением.

Настроение и здоровье по лунному календарю


Пребывание Луны в Раке не делает нас критически настроенными, раздражительными. Наоборот, придирчивость и педантичность отойдут в сторону. Ночное светило побудит нас к взаимопониманию, заставит вмешаться в чужие дела, дать полезный совет близким людям. Важно делать это осторожно.

Если ваши действия вызовут негативную реакцию, постарайтесь найти путь к примирению. Нужно как можно быстрее признать ошибку и оставить разъяренного человека в покое. Обязательно уделите внимание своему здоровью, ведь сейчас сезон заболеваний. 

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По материалам: dailyhoro.ru

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