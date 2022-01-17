Лунный день сегодня 17 января 2022 года

Вадим Карасев

Сегодня первый день недели, поэтому он очень важен. Каждому человеку необходимо учитывать настроение Луны, чтобы уберечься от рисков и избежать проблем. Астрологи рассказали, каким будет это настроение.

Луна будет не в самом лучшем положении, но в целом день будет продуктивным и благоприятным, поскольку другие ночные светила не противостоят Луне. Старайтесь следить за счастливыми приметами, потому что астрологи считают, что Вселенная будет посылать нам тайные знаки удачи.

Фаза Луны: Луна сегодня будет не совсем позитивной. Дело в том, что последний день фазы роста пройдет под влиянием Рака. Это значит, что действовать слишком активно не стоит. Чтобы 15 лунный день прошел для вас благоприятно, стоит поберечь силы, направив их в самые важные сферы.

Магнитные бури 17 января: Солнце продолжает бушевать. Вероятность магнитной бури составляет около 15-20%.

Что привлечет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

домашние дела;принятие важных решений;забота и внимание;общение;спокойствие.придирчивость;лень;навязчивость;риски и авантюры.

В этот понедельник можно проводить даже генеральную уборку. Нет никаких запретов, потому что сил много, и их лучше куда-то приложить, чтобы во время кульминации лунного месяца не было проблем. Делайте все в обычном режиме, но при уборке желательно открыть все межкомнатные двери в доме, чтобы прогнать застоявшуюся негативную тяжелую энергию. Если хватит сил, то эксперты dailyhoro.ru рекомендуют провести энергетическую чистку, чтобы освободить дом от негатива.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник

Избегайте яркости и экстравагантности. Стихия Воды будет доминировать, несмотря на максимально мощную Луну. Это значит, что нужно избегать контрастной одежды черно-белого, желто-синего цветов. Если хочется надеть что-то яркое, наденьте, но в качестве основы выбирайте тот же цвет, просто более темный.

Из камней-талисманов особой полезностью отметятся те, которые не воздействуют на нас слишком сильно: коралл, родонит, жемчуг, белый кварц. Из украшений лучше не отдавать предпочтение изделиям из золота. Другие материалы будут более уместны.

Финансы и работа в 15 лунный день

Наилучшая стратегия этого дня — умеренная активность. Постарайтесь удержаться от импульсивных решений и поступков, вести себя спокойнее. Слишком высок риск стать жертвой мошенников, поэтому лучше не привлекать к себе лишнее внимание и пока отказаться от покупок.





С другой стороны, день действительно благоприятен для дел и работы. В бизнесе сегодня велика вероятность правильно оценить свои возможности, принять верное решение. Это продуктивный день для больших коллективов, для всех, кто работает в команде. Нужно стать похожими на семью — выручать друг друга и идти навстречу.

Любовь и общение 17 января

В сфере любви сегодняшний день будет довольно благоприятным. Луна в Раке не провоцирует нас на смелые шаги, но она делает нас более привлекательными для противоположного пола. Добиться расположения понравившегося человека можно не смелыми признаниями или умелым и ловким флиртом, а заботой и вниманием.

Астрологи настоятельно рекомендуют не приносить рабочие проблемы домой, не обсуждать ситуацию в бизнесе со второй половинкой, иначе можно спровоцировать скандал из-за приближающегося Полнолуния. Лучше уделить внимание детям, повидаться с родителями и друзьями, порадовать семью хорошим настроением.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Пребывание Луны в Раке не делает нас критически настроенными, раздражительными. Наоборот, придирчивость и педантичность отойдут в сторону. Ночное светило побудит нас к взаимопониманию, заставит вмешаться в чужие дела, дать полезный совет близким людям. Важно делать это осторожно.

Если ваши действия вызовут негативную реакцию, постарайтесь найти путь к примирению. Нужно как можно быстрее признать ошибку и оставить разъяренного человека в покое. Обязательно уделите внимание своему здоровью, ведь сейчас сезон заболеваний.