Максим Виторган растрогал милым фото с 5-летним сыном

Актер Максим Виторган показал подросшего сына Платона и обнародовал интересный диалог с ним. Пока Ксения Собчак отдыхает в Куршевеле с мужем и его дочерью, ее бывший супруг проводит время с их сыном Платоном и делится упоительными моментами в личном блоге. Сегодня Максим Виторган опубликовал фото, от которого поклонники просто растаяли. Максим Виторган и Ксения Собчак развелись, прожив всего шесть лет вместе. Однако бывшие супруги остались друзьями и теперь вместе заботятся о сыне Платоне. Максим принимает активное участие в воспитании ребенка. Так, сегодня экс-супруг Ксении Собчак опубликовал фотографию с ребенком и процитировал их диалог.Максим Виторган с сыном Платоном «А он мне такой и говорит : - А мне уже столько лет, что я стал планетой. - Какой планетой? - Называется эта планета «Платон вырос». Ты хочешь быть взрослым побыстрее? - Да. - А я вот наоборот - хочу малышом. - Почему? - Потому что… А потому что - что? Потому что, родители? Потому что, беззаботно? Потому что, времени много, а возможности безграничны? В общем, ничего не сказала рыбка… - Пойдём в Лего, малыш? - Я не малыш. Пойдём. И разве имеет значение, кто именно из нас задал вопрос про Лего, а кто ответил?..», - воспроизвел диалог с сыном Виторган в Instagram. «Чудесный Платон♥️», отметила Юлия Снигирь. «Чудо❤️», восхитилась Любовь Толкалина.Максим Виторган с сыном Платоном Поклонники умилились фотографии и трогательному общению отца с сыном. «Максим, какой же Платон счастливый рядом с Вами!!!👍🥰», «Я вами восхищаюсь👏вы чудесные родители.Фото прямо в сердце❤️», «Чудесный малыш, классный папа. Виторганы они такие», «Как приятно и тепло от вас обоих!!!», — делятся мнением пользователи в комментариях. Напомним, что Платону уже пять лет. Для Ксении он стал долгожданным первенцем, а вот у Максима есть взрослые дети от предыдущего брака — дочь Полина и сын Даниил. Недавно Виторган признался, что по-особенному относится к Платону не только в силу его нежного возраста, просто его считает неординарным ребенком и всегда готов проводить с ним как можно больше времени.