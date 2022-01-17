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Мария Шукшина раскритиковала фильм с Филиппом Киркоровым

Мария Шукшина раскритиковала фильм с Филиппом Киркоровым
Актриса Мария Шукшина даже не смогла досмотреть кино. Артистка в сторис Instagram раскритиковала картину «Последний богатырь. Посланник тьмы» из-за музыканта Филиппа Киркорова, который сыграл одну из ролей. «Ценностный кризис на днях меня ударил обухом по голове. Вынужденно посмотрела «Последний богатырь» с моей любимой Еленой Валюшкиной. Хватило на сорок минут, когда Киркоров, изображающий Жар-птицу и одновременно себя, снес яйцо под Первый концерт Чайковского», написала Мария Шукшина.
Филипп Киркоров Как отметила Мария Шукшина, любимые актеры пусть ее простят. «Не досмотрела, потому что тошно и противно стало. Что с нами не так, если мы делаем кассу сказкам с подобным содержанием», — заметила Мария Шукшина. Напомним, что картина «Последний богатырь. Посланник тьмы» вышла перед Новым годом. Это уже третья часть популярной комедии.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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