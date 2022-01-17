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Минобороны будет участвовать в разработке госполитики в сфере международной информационной безопасности

Минобороны будет участвовать в разработке госполитики в сфере международной информационной безопасности

19:47  Автор: Наталия Васильева



Президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Положение о Министерстве обороны и в Положение о Генеральном штабе ВС РФ, в соответствии с которым полномочия Минобороны и функции Генштаба будут расширены. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в число полномочий Минобороны добавляется ещё одно — министерство в пределах своей компетенции участвует в разработке и реализации основных направлений государственной политики РФ в области международной информационной безопасности.


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Также в Положение о Генштабе ВС РФ добавляются две дополнительные функции по формированию и проведению госполитики в области обороны: это планирование мероприятий по обеспечению международной информационной безопасности, а также координация деятельности органов военного управления в этой области, и разработка предложений по реализации основных направлений государственной политики РФ в области международной информационной безопасности.



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По материалам: pnp.ru

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