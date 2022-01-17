Монеточка разболелась коронавирусом

Певица Монеточка рассказала о своем самочувствии. После длительных стычек со Стасом Костюшкиным певица Монеточка заявила о болезни. В 2021 году конфликт Стаса Костюшкина и молодой вокалистки разгорелся с новой силой. Артисты долго судились, поскольку мужчина решил, что певица Монеточка сплагиатила его песню. Мирно решить вопрос не получилось. Чтобы понять, на чьей стороне закон, была проведена специальная экспертиза, которая показала правоту девушки. Суд ее оправдал. Таким образом, Стас Костюшкин оказался подавлен — соперница его оседлала. Но за ярким успехом на певицу Монеточку свалилась страшная напасть. Она подцепила опасную заразу — коронавирус.Монеточка Тест показал положительный результат, и артистка ощутила уйму неприятных последствий недуга. Гневные иски Стаса Костюшкина сменило отвратное самочувствие. Вирус оказался коварным — муж звезды тоже подхватил ковид, но он проходит бессимптомно. Певица рассказала о деликатной проблеме в «Инстаграм» и нарвалась на критику. «Как же достали с этим трехлетним гриппом. Слава богу, не сифилис!» — написали Монеточке в комментариях. Напомним, оппонент захворавшей звезды Стас Костюшкин сделал прививку от ковида еще год назад, в январе 2021-го. В первый день после вакцинации у него поднялась температура, появился озноб и начало ломить тело. «Состояние такое, как в первый день болезни», — уточнял певец.