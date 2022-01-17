На строительстве железной дороги в Великобритании найдена редкая деревянная скульптура римских времен

Вадим Карасев

В ходе археологического обследования места, где будет проложена трасса высокоскоростной железной дороги HS2, обнаружена резная деревянная фигура римской эпохи. Находка сделана у деревни Твайфорд в графстве Бакингемшир. Деревянная скульптура находилась в заболоченной канаве ранней римской эпохи и была защищена от разложения глиняной засыпкой.

Когда находка была сделана, археологи сначала подумали, что это просто случайный кусок дерева. Но, тщательно удаляя землю, они поняли, что это резная антропоморфная фигурка. Она была вырезана из цельного куска дерева, ее высота 67 см. Руки ниже локтей и ступни фигурки не сохранились, но на голове, теле и ногах уцелело много деталей резьбы. Стиль резьбы и похожее на тунику одеяние фигуры указывали, что она была изготовлена в ранний римский период. Осколки керамики, найденные рядом, подтвердили эту оценку, радиоуглеродное датирование указало на период между 43 и 70 годами нашей эры.

Обнаружение резных деревянных фигур римско-британского периода и более ранних времен — крайне редкое событие. Чтобы сохраниться до нашего времени, дерево должно попасть в анаэробные условия, предотвращающие гниение. В 2019 году на дне колодца в Нортгемптоне была найдена деревянная конечность, предположительно жертва, принесенная по обету за исцеление. Образцы полных римских резных фигур были обнаружены в Дижоне и Шамальере во Франции. Самая знаменитая деревянная скульптура в Англии — «Дагенэмский идол» (Dagenham Idol) — была обнаружена на северном берегу Темзы в 1922 году, она создана около 2250 года до н. э., на рубеже неолита и ранней бронзы. В 1866 году на берегу реки Тейн в Кингстейнтоне была найдена фигура раннего железного века.

«Это действительно замечательная находка, которая ставит нас лицом к лицу с нашим прошлым. Качество резьбы изысканное, и фигура тем более захватывающая, что органические предметы этого периода редко сохраняются. Это открытие помогает нам представить, какие еще предметы искусства и скульптуры из дерева, растительных или животных материалов могли быть созданы в то время. Дальнейший анализ может раскрыть больше деталей, возможно, даже дать подсказки о том, где она была изготовлена», — говорит о нынешней находке старший научный советник фонда Historic England Джим Уильямс.

Статуэтка сейчас изучается и хранится в консервационной лаборатории компании York Archaeology. Небольшой ее фрагмент, который был найден отломанным рядом с ней, будет датирован радиоуглеродом и подвергнут анализу стабильных изотопов, чтобы определить, по возможности, место ее происхождения.