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Наша важнейшая задача – помочь каждому ребёнку развиваться - Сергей Кравцов

Наша важнейшая задача – помочь каждому ребёнку развиваться - Сергей Кравцов

Минпросвещения России продолжит работу по поддержке талантов детей. Об этом сообщил Министр просвещения России Сергей Кравцов, выступая на Гайдаровском форуме, который состоялся в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, информирует Минпросвещения России.

«У нас в стране развита система бесплатного дополнительного образования, которая позволяет учитывать и развивать сильные стороны детей, их интересы. И это наше большое достижение, которое, несомненно, нужно укреплять и развивать. Но здесь ещё важно заботиться не только о тех школьниках, которые хотят учиться и проявляют определённые способности, но и о тех, кто испытывает трудности в обучении. Эти дети тоже могут быть успешными в жизни, проявлять активность, развивать экономику, быть руководителями. Наша задача – помочь им», – сказал Сергей Кравцов на сессии «От продукто- до человекоцентричности в общем образовании» в рамках Гайдаровского форума.

Он отметил необходимость своевременной диагностики пробелов в знаниях ребёнка для оказания адресной помощи. Поэтому Минпросвещения России ведёт активную работу по повышению квалификации педагогов. Кроме того, по мнению Министра просвещения, важно, чтобы родители общались с ребёнком, настраивали его на обучение и развитие.

«Сегодня задача, в том числе Минпросвещения России, заключается в оказании помощи практически каждому ребёнку. Это цель сложная, потому что у нас 18 млн обучающихся, 39 тысяч школ. Но мы шаг за шагом идём к её достижению», – добавил Сергей Кравцов.

В России хорошо развита система поддержки одарённых детей в таких образовательных центрах как «Сириус», региональных центрах по модели «Сириуса», «Кванториумах», «Точках роста», «IT-кубах».

«Экономика неразрывно связана с системой образования. И то, какое будущее ждёт страну, во многом зависит от образования. Важно, чтобы человек имел прочные базовые знания и умел использовать их на практике. Чтобы, окончив школу, молодой человек был подготовлен к жизни в этом развивающемся, непростом мире», – добавил Министр.

Сергей Кравцов напомнил, что, согласно указу Президента, Россия должна войти в десятку стран – лидеров по уровню школьного образования. Согласно статистике, с 2016 по 2020 год Россия поднялась с 14 места до 13.

Гайдаровский форум проводится в России с 2010 года. Традиционно мероприятие объединяет представителей органов власти, общественных и политических деятелей, ведущих экспертов, а также предпринимателей из разных стран мира.

Форум является важным источником информации о главных тенденциях социально-экономического и политического развития, состоянии бизнес-среды и инвестиционного климата в России.

# Общество

По материалам: edu.ru

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