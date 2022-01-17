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Наталья Подольская призналась, что у нее начались проблемы с сыном

Наталья Подольская призналась, что у нее начались проблемы с сыном
Певица Наталья Подольская рассказала, что старший сын буквально прилип к ней. Осенью прошлого года артистка стала мамой во второй раз. Супругу Владимиру Преснякову она подарила сына, которого назвали Иваном. У звездной пары также растет старший наследник Артемий. Очевидно, шестилетний мальчик, который ранее был единственным ребенком в семье, стал чувствовать себя обделенным вниманием родителей. «Тема буквально прилип ко мне. Мама! Хочу только с тобой, я по тебе всегда скучаю, хочу с тобой в туалет и спать, и везде, и всегда…» — делится артистка. 39-летняя Наталья отметила, что в жизни старшего сына сейчас много перемен. Сначала родился брат, потом сменилась любимая воспитательница, а друзья пошли в первый класс. Певица старается окружить ребенка любовью и заботой, однако тот стал только более требовательным.
Наталья Подольская с мужем и сыном «Дома тоже смена нянь. И няня теперь, конечно, больше с Ваней, чем с Темой. Благодаря моему графику я стараюсь максимально времени проводить именно с Темой. Отвожу в сад, стараюсь сама забирать. Мы и рисуем, и ходим в кино. 90% времени я укладываю его спать... Но моему «близнецу» этого недостаточно. Я и сама такая была в детстве. Без мамы просто умирала, и истерики сильные случались. Она даже из лагеря меня забирала, настолько я без нее не могла. Вот и Тема каждое утро в слезах уходит в сад. Как изменить это и вернуть, что было раньше? Ведь до этого он прекрасно ходил в сад и на секции», — негодует звездная мама. Подольская обратилась за помощью к поклонникам в надежде получить дельный совет. «Никак не возвращайте, наслаждайтесь этим моментом. Еще чуть-чуть и он скажет: «Не надо меня трогать, я взрослый, не надо укладывать спать, не надо тискать и так далее»; «Это вполне нормально. Главное чаще говорить сыну о любви. Разговаривать о том, что вы всегда рядом. Это пройдет», — успокаивают артистку подписчики. Некоторые заподозрили, что мальчик попросту ревнует Наталью к годовалому брату, который отнимает сейчас все свободное время семьи. «Присутствует некоторая ревность. Скорее всего, перерастет. Ну, или нужно с психологом пообщаться, чтобы объяснили, как правильно действовать в данном случае», — рассуждают пользователи.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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