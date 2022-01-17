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Новые скриншоты Atomic Heart показывают локации и роботизированных существ

Новые скриншоты Atomic Heart показывают локации и роботизированных существ


Atomic Heart — игра с уникальным стилем, который выделяет ее на фоне конкурентов. Проект должен выйти в 2022 году, но пока у него нет точной даты релиза. Но время от времени появляются новые скриншоты, и сегодня была опубликована очередная порция изображений.

На новых скриншотах Atomic Heart, которые появились в сети, можно видеть различные локации, которые будут в игре. В частности, на одном из скриншотов демонстрируется локация с кабинетом, где за партами сидят манекены. На другом показывается подземная локация, а еще на паре скриншотов демонстрируют открытый игровой мир и роботизированных существ.




Напомним, что Atomic Heart разрабатывается для всех актуальных игровых платформ. Проект после релиза будет доступен на Xbox One и Xbox Series X | S в подписке Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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