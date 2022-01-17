Новые скриншоты Atomic Heart показывают локации и роботизированных существ





Atomic Heart — игра с уникальным стилем, который выделяет ее на фоне конкурентов. Проект должен выйти в 2022 году, но пока у него нет точной даты релиза. Но время от времени появляются новые скриншоты, и сегодня была опубликована очередная порция изображений.

На новых скриншотах Atomic Heart, которые появились в сети, можно видеть различные локации, которые будут в игре. В частности, на одном из скриншотов демонстрируется локация с кабинетом, где за партами сидят манекены. На другом показывается подземная локация, а еще на паре скриншотов демонстрируют открытый игровой мир и роботизированных существ.

Напомним, что Atomic Heart разрабатывается для всех актуальных игровых платформ. Проект после релиза будет доступен на Xbox One и Xbox Series X | S в подписке Game Pass.