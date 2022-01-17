Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 17 января 2022 года

Вадим Карасев

Нумерология — древнейшая наука, которой уже более трех тысяч лет. Эксперты в этой области дают прогнозы на каждый день, учитывая силу чисел. В этой статье мы расскажем вам о том, каким будет первый день этой недели.

Сегодня нас ожидает светлый и добрый день. Это прекрасное время для трансформации негативной энергии в положительную, воплощения в жизнь новых идей, попыток помочь кому-то из близких, принятия важных решений.

Число-покровитель 17 января 2022 года

Чтобы понять, под покровительством какого числа пройдет первый день недели, нужно провести несложные расчеты. Порядковый номер дня недели необходимо сложить со всеми цифрами текущей даты: 1+7+0+1+2+0+2+2+1=16. 1+6=7.

Семерка наилучшим образом сочетается с энергетикой этого понедельника. Это число удачи, добра и созидательного начала. Если вы будете отдыхать, делайте это с пользой. Если будете работать, трудитесь самоотверженно и честно. Семерка поможет справиться с проблемами в работе и бизнесе. Это число хочет, чтобы мы стали сильнее духовно, направили весь свой энтузиазм в правильное русло. Можно ожидать большого успеха в новых начинаниях. Семерка не против любви и флирта. Про такие дни говорят: «Дорога стелется под ногами идущего». Именно поэтому главным символом этих суток и станет дорога.





События 17 января из прошлого

17 января 1462 года мореплаватель Диогу Афонсу открыл остров Санту-Антан в Атлантическом океане. 17 января 1773 корабль под командованием Джеймса Кука пересек Южный полярный круг впервые в истории. Это отличный день для путешествий, смелых решений и новых открытий, посещения незнакомых мест.

17 января 1917 года США купили у Дании Виргинские острова за 25 миллионов долларов. Это хороший день для крупных сделок. Семерка поможет вам не совершить ошибку.

17 января 1966 года американский бомбардировщик столкнулся с самолётом-заправщиком. Погибло семь человек. Будьте осторожнее за рулем любого транспортного средства в этот день.

17 января 2001 года евреи, пережившие Холокост, добились права на получение компенсации от властей Австрии за имущество, конфискованное в период правления нацистов. Сегодня благоприятный день, чтобы требовать возврата долгов.

Советы нумерологов на этот понедельник

Не нужно плясать под чужую дудку, если вы хотите добиться успеха. Идите своей дорогой и не выказывайте ложного, наигранного уважения другим людям. Многие за это начнут вас уважать еще больше прежнего.

Свести проблемы к минимуму вам помогут доброта и отсутствие грубости в общении. Семерка поощряет людей, которые умеют сдерживать злость.

Невозмутимость, хладнокровие и душевное спокойствие — вот главный коктейль успеха в любой из сфер. Если вам хочется преуспеть в чем-то, важно подходить к решению задач с холодным рассудком.

Пусть вами будут управлять исключительно благие намерения. Не нужно помогать кому-то, рассчитывая в будущем на ответную помощь. Делайте что-то хорошее без причины.

Число 7 поможет нам легко разобраться в личных вопросах, не задевая при этом самолюбие других людей.

Удача сегодня в любви будет превалировать над удачей в делах. Постарайтесь поставить на первое место по важности любовь, а не работу.

Талисманы удачи на 17 января

Белый кварц и авантюрин. Это главные талисманы удачи и продуктивности на сегодня. Данные минералы будут созидательно влиять на ваше биополе. Они сделает вас более продуктивными в работе и помогут быстрее принимать решения.

Игральные кости. Это символ удачи, случайности. Они будут привлекать успех во всех сферах. Носите их с собой или используйте в качестве помощника их изображение.



