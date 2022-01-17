Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Обувная компания Crocs рассмотрит возможность выхода на NFT-рынок

Обувная компания Crocs рассмотрит возможность выхода на NFT-рынок


Производитель обуви Crocs подал заявку на регистрацию товарного знака в сегменте невзаимозаменяемых токенов (NFT).


«Товарный знак предназначен для охвата категорий загружаемых цифровых носителей, а именно цифровых активов, цифровых коллекционных изделий, цифровых токенов и NFT», — говорится в документе.


Заявка подана на основании «намерения использовать», что указывает на планы бренда применять товарный знак в коммерческих целях.


Регистрация также предусматривает загружаемое компьютерное ПО для создания, управления, хранения, отправки, получения, обмена, проверки и продажи NFT.


https://forklog.com/hroniki-nft-lihoradki-kak-pikselnye-izobrazheniya-i-gifki-stali-mejnstrimom/

Напомним, в декабре 2021 года Adidas заработала $23,5 млн на продаже невзаимозаменяемых токенов в коллаборации с проектами Bored Ape Yacht Club, GMoney и PunksComic.


Ранее Nike приобрела NFT-студию RTFKT, специализирующуюся на создании коллекционных предметов для метавселенных.

# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

Обувная компания Crocs рассмотрит возможность выхода на NFT-рынок
Обувная компания Crocs рассмотрит возможность выхода на NFT-рынок
Банковский регулятор США допустил рост доверия к стейблкоинам при должном надзоре
Банковский регулятор США допустил рост доверия к стейблкоинам при
Наталья Подольская призналась, что у нее начались проблемы с сыном
Наталья Подольская призналась, что у нее начались проблемы с сыном
Мария Шукшина раскритиковала фильм с Филиппом Киркоровым
Мария Шукшина раскритиковала фильм с Филиппом Киркоровым
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 17 по 23 января 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 17 по 23 января 2022 года
"Дальше я одна": муж Гоар Аветисян бросил ее после очередной пластической операции
"Дальше я одна": муж Гоар Аветисян бросил ее после
В подмосковном Подольске открылась школа на 1100 мест
В подмосковном Подольске открылась школа на 1100 мест
Наша важнейшая задача – помочь каждому ребёнку развиваться - Сергей Кравцов
Наша важнейшая задача – помочь каждому ребёнку развиваться - Сергей
Стали известны даты удаления многих игр из Game Pass в ближайшие месяцы
Стали известны даты удаления многих игр из Game Pass в ближайшие
Татьяна Навка показала свое неожиданное детское фото
Татьяна Навка показала свое неожиданное детское фото
Вера Брежнева поделилась селфи без фильтров и косметики
Вера Брежнева поделилась селфи без фильтров и косметики
Битва обложек: Elle против Vogue
Битва обложек: Elle против Vogue

Топ на сегодня

Алгоритмы заменят людей в популярных профессиях, TSMC увеличит производство чипов и другие новости из мира ИИ
Алгоритмы заменят людей в популярных профессиях, TSMC увеличит
Дочка Аллы Пугачевой нарисовала картину по эскизам известного художника
Дочка Аллы Пугачевой нарисовала картину по эскизам известного
В IOHK рассказали о планах развития Cardano в 2022 году
В IOHK рассказали о планах развития Cardano в 2022 году
Итоги недели: Tesla начала продавать мерч за DOGE, а в РФ предложили идентифицировать владельцев криптовалют
Итоги недели: Tesla начала продавать мерч за DOGE, а в РФ предложили
Анна Ковальчук сваливалась с тяжелой болезнью
Анна Ковальчук сваливалась с тяжелой болезнью

Еще по теме

Adidas продала NFT в коллаборации с Bored Ape Yacht Club на $23,5 млн
Adidas анонсировала коллаборацию с Bored Ape Yacht Club, GMoney и PunksComic
Nike поглотила NFT-студию RTFKT
Владелец NFT случайно продал токен за 0,75 ETH вместо 75 ETH