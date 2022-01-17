Обувная компания Crocs рассмотрит возможность выхода на NFT-рынок

Производитель обуви Crocs подал заявку на регистрацию товарного знака в сегменте невзаимозаменяемых токенов (NFT).

«Товарный знак предназначен для охвата категорий загружаемых цифровых носителей, а именно цифровых активов, цифровых коллекционных изделий, цифровых токенов и NFT», — говорится в документе.

Заявка подана на основании «намерения использовать», что указывает на планы бренда применять товарный знак в коммерческих целях.

Регистрация также предусматривает загружаемое компьютерное ПО для создания, управления, хранения, отправки, получения, обмена, проверки и продажи NFT.

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Напомним, в декабре 2021 года Adidas заработала $23,5 млн на продаже невзаимозаменяемых токенов в коллаборации с проектами Bored Ape Yacht Club, GMoney и PunksComic.

Ранее Nike приобрела NFT-студию RTFKT, специализирующуюся на создании коллекционных предметов для метавселенных.