Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Off-duty: дочь Хайди Клум Лени на прогулке в Лос-Анджелесе

Off-duty: дочь Хайди Клум Лени на прогулке в Лос-Анджелесе

На выходных фотографы запечатлели дочь Хайди Клум Лени по дороге на ланч с друзьями в Лос-Анджелесе. В прошлом году она стала довольно успешной моделью, так что неудивительно, что папарацци теперь и за ней ходят по пятам.


Лени Клум

И если на подиуме Лени уже примеряла самые роскошные наряды, например платья Dolce & Gabbana из коллекции Alta Moda, то в обычной жизни, как и все подростки, Лени предпочитает неформальный спортивный стиль. На улице она появилась в свободных брюках и олимпийке, которые почти полностью скрывали изгибы ее фигуры.

В прошлом году после нескольких откровенных фотосессий фигуру Лени бурно обсуждали в сети.


Лени Клум

В своем инстаграме юная модель тоже не боится показаться свою негламурную сторону. Например, на днях Лени опубликовала в сторис фото без макияжа, не постеснявшись прыщей. Дочь Хайди Клум и ранее публиковала похожие снимки, призывая своих подписчиков не комплексовать из-за проблемной кожи.

Я хочу быть честной и показать, как на самом деле выглядят мои кожа и тело,

— говорила Лени.


Лени Клум
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Off-duty: дочь Хайди Клум Лени на прогулке в Лос-Анджелесе
Off-duty: дочь Хайди Клум Лени на прогулке в Лос-Анджелесе
Вещи, которыми все пользовались ещё десять лет назад, а сейчас о них уже и не вспомнят
Вещи, которыми все пользовались ещё десять лет назад, а сейчас о них
Лунный день сегодня 17 января 2022 года
Лунный день сегодня 17 января 2022 года
В Саратовской области реализуют проект «Живой урок»
В Саратовской области реализуют проект «Живой урок»
В Санкт-Петербурге стартовал проект-конкурс «День детских изобретений»
В Санкт-Петербурге стартовал проект-конкурс «День детских изобретений»
Sotheby’s выставит на аукцион редкий бриллиант с оплатой в биткоине
Sotheby’s выставит на аукцион редкий бриллиант с оплатой в биткоине
СБУ изъяла ферму из 100 ASIC-майнеров со склада в Одессе
СБУ изъяла ферму из 100 ASIC-майнеров со склада в Одессе
Мужчина часто пропадал в лесу и построил там секретный дом, теперь хочет переехать в него — ведь там есть все
Мужчина часто пропадал в лесу и построил там секретный дом, теперь
Окончание ретроградного движения Урана 18 января 2022 года: что изменится к лучшему
Окончание ретроградного движения Урана 18 января 2022 года: что
В Кремле прокомментировали возможность размещения российских ракет в Латинской Америке
В Кремле прокомментировали возможность размещения российских ракет в
Жена Моргенштерна рассказала о похождения мужа налево
Жена Моргенштерна рассказала о похождения мужа налево
В Кировской области стартовала программа капитального ремонта школ
В Кировской области стартовала программа капитального ремонта школ

Топ на сегодня

Дочка Аллы Пугачевой нарисовала картину по эскизам известного художника
Дочка Аллы Пугачевой нарисовала картину по эскизам известного
Итоги недели: Tesla начала продавать мерч за DOGE, а в РФ предложили идентифицировать владельцев криптовалют
Итоги недели: Tesla начала продавать мерч за DOGE, а в РФ предложили
Звездный Instagram: как знаменитости провели первую рабочую неделю 2022 года
Звездный Instagram: как знаменитости провели первую рабочую неделю
Нонна Гришаева поделилась редкими кадрами с молодым мужем
Нонна Гришаева поделилась редкими кадрами с молодым мужем
Российской "оборонке" предсказали крах из-за новых санкций США
Российской "оборонке" предсказали крах из-за новых санкций

Еще по теме

Дочь Хайди Клум Лени вышла в свет с отцом и бойфрендом
Хайди Клум призналась, что ее старшая дочь собирается стать моделью: "Она попросила меня подвинуться"
17-летняя дочь Хайди Клум Лени представила свою первую модную коллекцию и сама приняла участие в показе
Хайди Клум и Том Каулитц отмечают годовщину свадьбы на острове Капри