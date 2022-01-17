Off-duty: дочь Хайди Клум Лени на прогулке в Лос-Анджелесе

Вадим Карасев

На выходных фотографы запечатлели дочь Хайди Клум Лени по дороге на ланч с друзьями в Лос-Анджелесе. В прошлом году она стала довольно успешной моделью, так что неудивительно, что папарацци теперь и за ней ходят по пятам.





Лени Клум

И если на подиуме Лени уже примеряла самые роскошные наряды, например платья Dolce & Gabbana из коллекции Alta Moda, то в обычной жизни, как и все подростки, Лени предпочитает неформальный спортивный стиль. На улице она появилась в свободных брюках и олимпийке, которые почти полностью скрывали изгибы ее фигуры.

В прошлом году после нескольких откровенных фотосессий фигуру Лени бурно обсуждали в сети.





Лени Клум

В своем инстаграме юная модель тоже не боится показаться свою негламурную сторону. Например, на днях Лени опубликовала в сторис фото без макияжа, не постеснявшись прыщей. Дочь Хайди Клум и ранее публиковала похожие снимки, призывая своих подписчиков не комплексовать из-за проблемной кожи.

Я хочу быть честной и показать, как на самом деле выглядят мои кожа и тело,

— говорила Лени.





Лени КлумНадя Бесчетникова