Окончание ретроградного движения Урана 18 января 2022 года: что изменится к лучшему

Вадим Карасев

18 января произойдет очень важное астрологическое событие. Уран перестанет быть ретроградным. Это откроет перед нами многие двери и поможет изменить жизнь к лучшему.

18 января входит в число дней силы января. Это действительно очень благоприятное время, поскольку Уран очень долгое время находится в ретроградном статусе. За многие месяцы планета успела накопить в себе много негативной энергии, но в этот вторник она разом исчезнет. Начнется период положительных изменений, главные из которых могут произойти уже 18 числа.

Обновится наша энергетика

Все самое плохое быстро уйдет. Речь идет об обидах, ненависти, негативе. Все плохие воспоминания останутся в прошлом. Само собой, одной энергии Урана тут будет недостаточно. Придется приложить часть усилий и со своей стороны. Занимайтесь приятными делами и не бойтесь развлекаться, общаться с интересными людьми.

Если у вас были сомнения и негативные мысли, они, скорее всего, уйдут прочь. Появится желание сделать что-нибудь хорошее. Поскольку это желание будет свойственно многим, можно ждать всеобщей радости и всплеска позитива.

Получится поставить новые цели

Уран — планета будущего, а не прошлого, поэтому у многих людей получится поставить перед собой новые цели, обрести мотивацию, страсть к любимому делу, уверенность в себе.

Наступает поистине благоприятное время, а сам день начала прямого движения планеты можно считать идеальным для новых начинаний. Наша продуктивность существенно повысится, причем не только в интеллектуальном, но и в физическом плане.

Уйдут комплексы

Если вы сами себя накручивали или кто-то из вашего окружения пытался уничтожить вашу уверенность в себе, 18 января вместе с благоприятной энергетикой Урана уйдут все страхи.

Если вы сомневались в том, что вам удастся преодолеть трудности, эти сомнения тоже исчезнут. Эта планета даст нам веру в лучшее и не поможет просто обрести ее, а укажет нам на причины того, почему именно стоит поверить в себя.

Появится больше удачи

Можно будет надеяться на то, что в трудных ситуациях все разрешится само собой. 18 числа Уран поможет нам выйти сухими из воды, решить все проблемы и стать счастливее. Планета будет оказывать нам помощь как в мелочах, так и в чем-то очень важном.

Тем не менее это не повод рисковать и влезать в авантюры финансового характера. Уран не любит людскую безрассудность. Ему нравится помогать тем, кто не злоупотребляет его помощью и расположением.