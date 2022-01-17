Ольга Орлова впервые показала свой новый дом

Певица и телеведущая Ольга Орлова поделилась первым фото своего нового просторного жилья, в которое скоро переедет с новым мужем. Прошлый год принес в жизнь Ольги Орловой крутые перемены. Сначала она вышла замуж за бизнесмена, а потом объявила о грядущем переезде. Оказалось, что вскоре после свадьбы супруги купили семейное гнездышко, где сейчас идёт ремонт. Уже скоро Ольга будет паковать вещи в коробки и отмечать новоселье. Ведущая «Дома-2» поделилась накануне первым фото из нового дома. Как видно, пока что там ничего нет кроме лестницы, бетона и строительного мусора. Но скоро работы будут завершены, и Ольга сможет похвастаться роскошным интерьером нового жилья.Ольга Орлова в новом доме «Сегодня был насыщенный день, были на нашей семейной супер-стройке🤪Хотела немного поснимать для вас в сторис, но потом поняла, что пока снимать особо нечего 🙈 Моя бабушка всегда шутила: «Лучше семь раз погореть, чем один раз переехать!»— рассказала Ольга в Instagram. Пока переезд не состоялся, Орлова живет с новым мужем в своем «старом» особняке. Вместе с ними живут и многочисленные четвероногие питомцы артистки, которых её супруг уже полюбил так же сильно, как и она. Певица, как известно, является большой любительницей собак. Орлова, напомним, стала женой бизнесмена, с которым она познакомилась за год до свадьбы. По звездным меркам торжество было скромным. Сэкономленный на банкете бюджет молодожены, видимо, вложили в ремонт.