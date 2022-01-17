Подключать дома к энергосетям можно будет на этапе строительства
12:04 Автор: Юлия Катенёва
Источник: Правительство России
Подключение объектов к энергосетям можно будет вести на этапе строительства. Такие изменения в правила технологического присоединения к электрическим сетям утвердило Правительство, сообщается на сайте кабмина.
Согласно новым правилам, жилые дома, объекты соцсферы, бизнес-центры будут подключаться на основании единой заявки в сетевую компанию. Ещё одной новацией станет передача с 2024 года функций прокладки коммуникаций от застройщиков к сетевым компаниям. Это позволит исключить появление так называемых безхозных сетей, считают в кабмине.
Водопровод не разрушится, электростанция не упадёт
Оптимизация процедуры подключения к энергосетям является одной из мер по развитию строительной сферы. Так, по итогам 2021 года отрасль вышла на рекордный показатель по объёму ввода нового жилья: около 90 миллионов квадратных метров.
Однако президент поставил ещё более масштабную задачу: ежегодно 5 миллионов семей должны иметь возможность улучшать свои жилищные условия, напомнили в кабмине.
Как ранее рассказывала «Парламентская газета», с 24 августа вступило в силу постановление Правительства, согласно которому подключение многоквартирных домов к электросетям стало дешевле благодаря уточнению требований к электросетевым компаниям.
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Документ определяет, что электросетевые организации должны протягивать кабель непосредственно к вводно-распределительному устройству — распределительному щиту. До этого мероприятия по технологическому присоединению разрешалось проводить до границы земельного участка, на котором располагается дом.
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