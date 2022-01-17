Правительство России утвердило новые правила государственной аккредитации образовательных учреждений

Правительство Российской Федерации утвердило новые правила государственной аккредитации образовательных учреждений, сообщает пресс-служба российского кабмина.

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

С 1 марта 2022 года процедура прохождения государственной аккредитации для школ, колледжей и вузов будет упрощена. Это снизит административную нагрузку на образовательные организации и позволит им не отвлекаться от своей основной работы.

Согласно положению школы, колледжи и вузы будут проходить процедуру государственной аккредитации только один раз – выданное свидетельство об аккредитации будет действовать бессрочно.

Отмечается, что образовательным организациям, которые имеют аккредитацию, действующую до 1 марта 2022 года, получать ее заново не придется. Их свидетельства об аккредитации станут бессрочными автоматически.

Из самой процедуры прохождения аккредитации исключены избыточные и дублирующие требования. Главное, что будет оцениваться, – качество подготовки студентов и школьников. Для этого Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки разработали отдельные показатели для школ, колледжей и вузов.

Для оценки качества образования в аккредитованных организациях по этим же показателям будет регулярно проводиться мониторинг. Отвечать за эту работу будет Рособрнадзор.

Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона «Об образовании», которые вступают в силу с 1 марта 2022 года.