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Принц Гарри планирует судиться с правительством Великобритании, чтобы вернуть охрану для себя и Меган Маркл

Принц Гарри планирует судиться с правительством Великобритании, чтобы вернуть охрану для себя и Меган Маркл

Адвокаты принца Гарри направили в министерство внутренних дел Великобритании письмо, в котором потребовали обеспечить охрану ему и его семье на время пребывания в стране, пригрозив в противном случае подать судебный иск против правительства.

Принц Гарри унаследовал угрозу безопасности при рождении и на всю жизнь. Он остается шестым в очереди наследования престола, дважды проходил военную службу в Афганистане, а в последние годы его семья подвергалась задокументированным угрозам со стороны неонацистов и экстремистов. Несмотря на то, что его роль в государстве изменилась, он все еще остается членом королевской семьи. Также и угроза для него и его семьи не исчезла,

— объяснил действия принца его официальный представитель.

Он добавил, что герцог и герцогиня Сассекские пользуются услугами частной охранной фирмы, но она не может обеспечить нужный уровень защиты во время пребывания в Великобритании, потому что не располагает сведениями британских спецслужб. По этой причине принц Гарри не видит возможности приехать на родину.


Принц Гарри и Меган Маркл с детьми

При этом Гарри пообещал оплачивать все расходы на охрану самостоятельно, чтобы "не обременять налогоплательщиков", сообщает издание Daily Mail. После того как в 2020 году он и Меган Маркл отказались от королевских полномочий и лишились полицейской защиты, Гарри уже предлагал оплачивать охрану своей семьи из личных средств, но это предложение было отклонено.

Если иск все же будет подан, он окажется первым в истории иском от члена британской королевской семьи против правительства Ее Величества.

Первым новостью поделился блогер OSSA_26.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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