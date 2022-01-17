Принц Гарри планирует судиться с правительством Великобритании, чтобы вернуть охрану для себя и Меган Маркл
Адвокаты принца Гарри направили в министерство внутренних дел Великобритании письмо, в котором потребовали обеспечить охрану ему и его семье на время пребывания в стране, пригрозив в противном случае подать судебный иск против правительства.
Принц Гарри унаследовал угрозу безопасности при рождении и на всю жизнь. Он остается шестым в очереди наследования престола, дважды проходил военную службу в Афганистане, а в последние годы его семья подвергалась задокументированным угрозам со стороны неонацистов и экстремистов. Несмотря на то, что его роль в государстве изменилась, он все еще остается членом королевской семьи. Также и угроза для него и его семьи не исчезла,
— объяснил действия принца его официальный представитель.
Он добавил, что герцог и герцогиня Сассекские пользуются услугами частной охранной фирмы, но она не может обеспечить нужный уровень защиты во время пребывания в Великобритании, потому что не располагает сведениями британских спецслужб. По этой причине принц Гарри не видит возможности приехать на родину.
При этом Гарри пообещал оплачивать все расходы на охрану самостоятельно, чтобы "не обременять налогоплательщиков", сообщает издание Daily Mail. После того как в 2020 году он и Меган Маркл отказались от королевских полномочий и лишились полицейской защиты, Гарри уже предлагал оплачивать охрану своей семьи из личных средств, но это предложение было отклонено.
Если иск все же будет подан, он окажется первым в истории иском от члена британской королевской семьи против правительства Ее Величества.
Первым новостью поделился блогер OSSA_26.