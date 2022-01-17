Программу по судомоделизму для детей запускают в Архангельске по нацпроекту «Образование»

Ученики 5–7-х классов Архангельска уже с февраля смогут освоить основы судомоделизма по новой программе, которую открывает Дом научной коллаборации имени М.В. Ломоносова (ДНК), созданный в Архангельске в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Вести занятия будет мастер спорта России международного класса Сергей Петров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Архангельской области.

Дом научной коллаборации имени М.В. Ломоносова открылся в сентябре 2020 года благодаря совместной работе Правительства Архангельской области и Северного (Арктического) федерального университета (САФУ). Взаимодействие с одним из ведущих вузов Поморья – ключевая особенность ДНК. Школьники получили доступ к оборудованию и лабораториям САФУ, что улучшило работу по профориентации. В 2021 году участие в программах ДНК приняли почти 5,5 тысячи детей.

За два последних года Дому научной коллаборации было выделено порядка 46 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Финансирование продолжится и в 2022 году: из региональной казны направят более 23 миллионов рублей. Занятия для школьников в Доме научной коллаборации бесплатны.