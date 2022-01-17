Путин поручил распространить программу «Земский доктор» на выходцев из села

Президент Владимир Путин поручил распространить программу «Земский доктор» на молодых специалистов, которые хотят вернуться в родное село после получения образования.

В настоящий момент медицинские специалисты, которые хотят вернуться в сельскую местность, где жили до отъезда, не могут получить выплату.

"Обеспечить внесение в программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» изменений, в соответствии с которыми возможность стать участниками указанных программ будет предоставлена лицам, завершившим обучение в медицинских образовательных организациях высшего образования, медицинских профессиональных образовательных организациях (в том числе обучавшимся на основании договора о целевом обучении) и изъявившим желание работать в медицинских организациях, расположенных в местах проживания.

Напомним, программа «Земский доктор», которая предусматривает выделение средств врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет.

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