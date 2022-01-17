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Путин поручил распространить программу «Земский доктор» на выходцев из села

Путин поручил распространить программу «Земский доктор» на выходцев из села

Президент Владимир Путин поручил распространить программу «Земский доктор» на молодых специалистов, которые хотят вернуться в родное село после получения образования.

В настоящий момент медицинские специалисты, которые хотят вернуться в сельскую местность, где жили до отъезда, не могут получить выплату. 

"Обеспечить внесение в программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» изменений, в соответствии с которыми возможность стать участниками указанных программ будет предоставлена лицам, завершившим обучение в медицинских образовательных организациях высшего образования, медицинских профессиональных образовательных организациях (в том числе обучавшимся на основании договора о целевом обучении) и изъявившим желание работать в медицинских организациях, расположенных в местах проживания.

Напомним, программа «Земский доктор», которая предусматривает выделение средств врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет.



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По материалам: pnp.ru

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