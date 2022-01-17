Рианна и дочь Мадонны Лурдес Леон снялись в новой кампании бельевого бренда Savage x Fenty

Вадим Карасев

Дочь Мадонны Лурдес Леон позирует вместе с Рианной в новой кампании ее бельевого бренда Savage x Fenty, приуроченной ко Дню святого Валентина. В фотосессии также приняли участие Тесс Макмиллан, Куанна Чейсингхорс, которую в конце прошлого года назвали главной восходящей звездой среди моделей, и другие. Новую кампанию Рианна назвала Love On The Edge ("Любовь на грани").





Тесс Макмиллан, Лурдес Леон, Рианна и Куанна Чейсингхорс с моделями

Сотрудничать с брендом певицы Лурдес начала в прошлом году, когда приняла участие в показе марки. В этом году Рианна уже объявила об открытии первого в истории бренда розничного магазина в Лас-Вегасе. Скоро торговые точки также появятся в Лос-Анджелесе, Хьюстоне, Филадельфии.





Надя Бесчетникова