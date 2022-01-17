Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Рианна и дочь Мадонны Лурдес Леон снялись в новой кампании бельевого бренда Savage x Fenty

Рианна и дочь Мадонны Лурдес Леон снялись в новой кампании бельевого бренда Savage x Fenty

Рианна и дочь Мадонны Лурдес Леон снялись в новой кампании бельевого бренда Savage x Fenty

Дочь Мадонны Лурдес Леон позирует вместе с Рианной в новой кампании ее бельевого бренда Savage x Fenty, приуроченной ко Дню святого Валентина. В фотосессии также приняли участие Тесс Макмиллан, Куанна Чейсингхорс, которую в конце прошлого года назвали главной восходящей звездой среди моделей, и другие. Новую кампанию Рианна назвала Love On The Edge ("Любовь на грани").


Тесс Макмиллан, Лурдес Леон, Рианна и Куанна Чейсингхорс с моделями

Сотрудничать с брендом певицы Лурдес начала в прошлом году, когда приняла участие в показе марки. В этом году Рианна уже объявила об открытии первого в истории бренда розничного магазина в Лас-Вегасе. Скоро торговые точки также появятся в Лос-Анджелесе, Хьюстоне, Филадельфии.



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Рианна и дочь Мадонны Лурдес Леон снялись в новой кампании бельевого бренда Savage x Fenty
Рианна и дочь Мадонны Лурдес Леон снялись в новой кампании бельевого
"Уже перебор! Слишком обнаженная": Дина Саева возмутила подписчиков, показав голую грудь
"Уже перебор! Слишком обнаженная": Дина Саева возмутила
Что делают на Старый Новый год для привлечения удачи и денег
Что делают на Старый Новый год для привлечения удачи и денег
Главные проблемы Xbox, которые игроки хотят, чтобы были исправлены
Главные проблемы Xbox, которые игроки хотят, чтобы были исправлены
Новые скриншоты Atomic Heart показывают локации и роботизированных существ
Новые скриншоты Atomic Heart показывают локации и роботизированных
В Магнитогорске на базе «Кванториума» с 24 по 27 января состоится межрегиональный IT-хакатон
В Магнитогорске на базе «Кванториума» с 24 по 27 января состоится
В Новосибирской области в 2022–2023 годах отремонтируют 25 школ
В Новосибирской области в 2022–2023 годах отремонтируют 25 школ
Тимати снова сменил свою любовницу
Тимати снова сменил свою любовницу
Ольга Орлова впервые показала свой новый дом
Ольга Орлова впервые показала свой новый дом
Корабли НАТО начали выдвигаться к границам России
Корабли НАТО начали выдвигаться к границам России
Три гробницы с настенными росписями обнаружены в Китае
Три гробницы с настенными росписями обнаружены в Китае
Яна Рудковская рассказала о конфликте с Андреем Малаховым
Яна Рудковская рассказала о конфликте с Андреем Малаховым

Топ на сегодня

Дочка Аллы Пугачевой нарисовала картину по эскизам известного художника
Дочка Аллы Пугачевой нарисовала картину по эскизам известного
Итоги недели: Tesla начала продавать мерч за DOGE, а в РФ предложили идентифицировать владельцев криптовалют
Итоги недели: Tesla начала продавать мерч за DOGE, а в РФ предложили
Звездный Instagram: как знаменитости провели первую рабочую неделю 2022 года
Звездный Instagram: как знаменитости провели первую рабочую неделю
Нонна Гришаева поделилась редкими кадрами с молодым мужем
Нонна Гришаева поделилась редкими кадрами с молодым мужем
Этери Тутберидзе публично поздравила единственную дочь с днем рождения
Этери Тутберидзе публично поздравила единственную дочь с днем рождения

Еще по теме

Дочь Мадонны Лурдес Леон поделилась кадрами из новой модной фотосессии
Дочь Мадонны Лурдес Леон на прогулке с другом в Нью-Йорке
Мадонна поделилась с поклонниками фотографией дочери Лурдес
Дочь Мадонны Лурдес Леон в леопардовом пальто на вечеринке в Лондоне