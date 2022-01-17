Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать страницу делегации РФ на переговорах в Вене

Вадим Карасев

В РКН также требуют у Facebook объяснить причины блокировки. Страница была создана министерством иностранных дел России и являлась единственной официальной.

"В письме отмечается, что данные действия администрации соцсети Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней. Ведомство считает это актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено", – говорится в заявлении.

По словам главы делегации Константина Говрилова, причиной блокировки послужил некий "запрещенный контент". Он не уточнил суть претензии Meta.