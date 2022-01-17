Рубцовский педагогический колледж получил грант на проект «Учителя, прошедшие войну»

Рубцовский педагогический колледж получил грант на проект «Учителя, прошедшие войну». Основное направление проекта – сохранение исторической памяти. Он посвящен педагогам, которые участвовали в Великой Отечественной войне. На примерах героических поступков учителей в наиболее критические моменты жизни страны авторы хотят заинтересовать школьников профессией. Об этом сообщает Министерство образования и науки Алтайского края.

Над грантовым проектом работала творческая группа музея Рубцовского педагогического колледжа «Поиск», состоящая из преподавателей и студентов. Руководитель – преподаватель обществознания Ирина Минакова. По гранту будут обновлены экспозиции музея колледжа, посвященные событиями Великой Отечественной войны, а также подготовлены и проведены исторические занятия со старшеклассниками школ Рубцовска, воспитанниками центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и первокурсниками колледжа.

Рубцовский педагогический колледж участвовал в конкурсе грантов благотворительного фонда «Развитие» по программе «Дорога добра». Цель конкурса – выявить и поддержать наиболее эффективные предложения, направленные на развитие различных сфер социальной деятельности в Рубцовске и Рубцовском районе.