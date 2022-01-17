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Рубцовский педагогический колледж получил грант на проект «Учителя, прошедшие войну»

Рубцовский педагогический колледж получил грант на проект «Учителя, прошедшие войну»

Рубцовский педагогический колледж получил грант на проект «Учителя, прошедшие войну». Основное направление проекта – сохранение исторической памяти. Он посвящен педагогам, которые участвовали в Великой Отечественной войне. На примерах героических поступков учителей в наиболее критические моменты жизни страны авторы хотят заинтересовать школьников профессией. Об этом сообщает Министерство образования и науки Алтайского края.

Над грантовым проектом работала творческая группа музея Рубцовского педагогического колледжа «Поиск», состоящая из преподавателей и студентов. Руководитель – преподаватель обществознания Ирина Минакова. По гранту будут обновлены экспозиции музея колледжа, посвященные событиями Великой Отечественной войны, а также подготовлены и проведены исторические занятия со старшеклассниками школ Рубцовска, воспитанниками центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и первокурсниками колледжа.

Рубцовский педагогический колледж участвовал в конкурсе грантов благотворительного фонда «Развитие»  по программе «Дорога добра». Цель конкурса – выявить и поддержать наиболее эффективные предложения, направленные на развитие различных сфер социальной деятельности в Рубцовске и Рубцовском районе.

# Общество

По материалам: edu.ru

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